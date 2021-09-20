كشفت هيئة الإحصاء انخفاض أسعار 72 سلعة وخدمة خلال شهر أغسطس الماضي، فيما صعدت أسعار 93 سلعة أخرى.
وارتفعت أسعار العنب المحلي بنسبة 21.51% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار زيت القلي بنسبة 18.99% للفترة ذاتها.
وتراجعت أسعار برتقال أبو سرة المصري بنسبة 20.35%، فيما تراجعت أسعار الهيل بنسبة 15.26%.
وكشف التقرير ارتفاع أسعار 33 سلعة إنشائية، وانخفاض أسعار 5 سلع إنشائية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما ارتفعت أسعار جميع أنواع الأعلاف والحيوانات الحية في شهر أغسطس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت أسعار العنب المحلي بنسبة 21.51% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار زيت القلي بنسبة 18.99% للفترة ذاتها.
وتراجعت أسعار برتقال أبو سرة المصري بنسبة 20.35%، فيما تراجعت أسعار الهيل بنسبة 15.26%.
وكشف التقرير ارتفاع أسعار 33 سلعة إنشائية، وانخفاض أسعار 5 سلع إنشائية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما ارتفعت أسعار جميع أنواع الأعلاف والحيوانات الحية في شهر أغسطس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.