كشفت هيئة الإحصاء انخفاض أسعار 72 سلعة وخدمة خلال شهر أغسطس الماضي، فيما صعدت أسعار 93 سلعة أخرى.وارتفعت أسعار العنب المحلي بنسبة 21.51% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار زيت القلي بنسبة 18.99% للفترة ذاتها.وتراجعت أسعار برتقال أبو سرة المصري بنسبة 20.35%، فيما تراجعت أسعار الهيل بنسبة 15.26%.وكشف التقرير ارتفاع أسعار 33 سلعة إنشائية، وانخفاض أسعار 5 سلع إنشائية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2020، فيما ارتفعت أسعار جميع أنواع الأعلاف والحيوانات الحية في شهر أغسطس 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.