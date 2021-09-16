رعى محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، (الأربعاء) الحفل الافتراضي لتدشين بنك ستاندرد تشارترد أول فرع له رسمياً في المملكة العربية السعودية، بعد حصوله على ترخيص من قِبل البنك المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية.

وحضر حفل التدشين كلٌّ من رئيس مجلس إدارة بنك ستاندرد تشارترد خوسيه فينياليس، والرئيس التنفيذي للبنك بيل وينترز، والرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في أفريقيا والشرق الأوسط سونيل كوشال، والرئيس التنفيذي للبنك فرع المملكة العربية السعودية يزيد السلوم، إضافة إلى عدد من مسؤولي البنك المركزي السعودي، وكبار عملاء بنك ستاندرد تشارترد من جميع أنحاء العالم.

وفي بداية الحفل، استعرض «ستاندرد تشارترد» سبل الدعم والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتحديداً محاورها التي تركز على التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، وتسهيل التدفقات التجارية عبر الأسواق الدولية والرقمنة والتمويل المستدام، إلى جانب الاستثمار في تطوير وتدريب الكفاءات السعودية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك: «يسعدني الترحيب ببنك ستاندرد تشارترد للعمل في القطاع المصرفي السعودي. راجيًا للبنك التوفيق والنجاح، وتقديم القيمة المضافة والمرجوة للقطاع، من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الابتكارات في الجوانب التي يتميز بها البنك وخاصةً التقنية المالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك ستاندرد تشارترد في أفريقيا والشرق الأوسط سونيل كوشال: «يشرفنا أن يكون الافتتاح الرسمي للبنك تحت رعاية الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي. ونرى أن هذا هو الوقت الأمثل لخدمة عملائنا في المملكة، حيث سيساهم وجودنا هنا في تعزيز التجارة والاستثمار، وتدفقات رؤوس المال لدعم رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خاصة أن شبكتنا العالمية تمتد عبر 59 دولة، لنحط الرحال الآن في المملكة».

وأضاف: نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للمحافظ وفريق البنك المركزي السعودي على الدعم الهائل الذي حظينا به لترسيخ وجودنا في المملكة. نحن نتطلع إلى خدمة هذا البلد ودعم نموه الاقتصادي، لاسيما أن إستراتيجيتنا في المملكة تركز على خدمة الشركات العالمية القوية والمؤسسات المالية، إلى جانب حرصنا على تقديم خدمات لدعم المعاملات الإستراتيجية التي تسهم في تطوير سوق المملكة.

من جهته، علّق يزيد السلوم قائلاً: «أود أن أعرب عن اعتزازي الكبير لخدمة المملكة كأول رئيس تنفيذي سعودي في بنك ستاندرد تشارترد. ويدعم كبار المسؤولين في البنك حضورنا في المملكة، الذي يمثل أحدث وأهم خطوة لنا في هذه الفترة، ونحن على ثقة تامة من أنها ستعزز هدفنا المتمثل في دعم التجارة والازدهار في جميع أنحاء المنطقة. ونرى من جانبنا وجود فرص كبيرة تتيح لنا دعم رؤية المملكة 2030، بفضل قوة شبكتنا الدولية. وسيعمل وجودنا في الرياض على تقريب العملاء بشكل أكثر على المستوى الدولي، وتوفير الفرص التجارية المتوافرة في المملكة وفي جميع أنحاء العالم».

يشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يؤدي دوراً محورياً في العديد من معاملات التمويل لكبرى شركات تزويد الطاقة في المملكة، ومن أبرزها «أرامكو السعودية» و«أكوا باور»، إضافة إلى تنسيق عددٍ من عمليات جمع رأس المال في جميع أنحاء البلد، كان منها دور المنسق العالمي لتنظيم بيع صكوك حكومية سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار قبيل انتشار جائحة فايروس كورونا. وفي الآونة الأخيرة، وتحديداً في يونيو من العام الجاري 2021، شارك البنك في عملية هيكلة مشتركة، كما كان أحد مديري الاكتتاب في الافتتاح الرئيسي لصكوك «أرامكو السعودية» بقيمة 6 مليارات دولار، والتي كانت أكبر صكوك مؤسسية مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق.

ويعمل بنك ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2010، من خلال مكتبه للأسواق المالية المرخص من هيئة السوق المالية، كما حصل على ترخيص مصرفي كامل في عام 2019 من قبل البنك المركزي السعودي.