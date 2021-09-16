تطرح شركة «أدير العقارية» أرض «رواسي جبل عمر» إحدى جواهر مشروع «جبل عمر» متعدد الاستخدامات؛ للبيع في مزاد علني وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر2021.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية متعب بن حمد آل سعد، إلى أن «رواسي جبل عمر» تمثل فرصة استثمارية فريدة من نوعها؛ نظراً لإستراتيجية موقع الأرض في قلب المنطقة المركزية للعاصمة المقدسة، على بُعد خطوات من الحرم المكي الشريف، حيث تزدهر المشاريع العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن بجوار المسجد الحرام، وما يرافقها من تكامل الخدمات وتنوع المرافق العامة التي ترفع من جودة الحياة في المنطقة ككل، علاوة على سهولة الوصول منها إلى كافة المشاعر المقدسة لينعم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بأعلى درجات الراحة والرفاهية.

وبيَّن آل سعد أن «رواسي جبل عمر» التي تبلغ مساحتها أكثر من 2600 متر مربع، تتيح إمكانية الاستفادة من موقعها الاستثنائي ومميزاتها الفريدة لإنشاء مشاريع سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 35 دورا، لتخدم حاجات المنطقة بالكامل، مع العلم أن الأرض مطورة بالكامل بأحدث أساليب تطوير البنية التحتية، من شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه والكهرباء والهاتف، مما يجعل من «رواسي جبل عمر» فرصة استثنائية للاستثمار العقاري في أطهر بقاع الأرض وتحقيق العوائد الاستثمارية المتنامية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العقارية»، أن مكة المكرمة تعتبر من أكثر المدن أماناً للاستثمار العقاري، لكونها من أهم مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية التي تسعى إلى رفع عدد الحجاج والمعتمرين إلى حدود 30 مليون حاج ومعتمر مع حلول العام 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية المتنوعة لاستيعاب هذا التزايد وتلبية حاجات السكن لضيوف العاصمة المقدسة، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، ويعزز من مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية فريدة وآمنة.