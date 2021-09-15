أعلنت شركة دراية المالية إطلاق منصة «دراية سمارت»، وهي أول منصة استشارات استثمارية (Robo Advisor) لفئة الأفراد تطلق من مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية. وتوفر المنصة حلولا استثمارية متكاملة للمستثمرين الأفراد، تغطي معظم أهدافهم وحاجاتهم الاستثمارية والادخارية، وتدار الاستثمارات من قبل فريق استشارات محايد يتأكد من التنويع الجيد للاستثمارات حيث إن جميع الحلول الاستثمارية في المنصة ذات أصول متعددة وعالمية.

وتتعرف منصة «دراية سمارت» على أهداف العميل الاستثمارية عن طريق تحليل إجاباته من خلال المنصة الرقمية على مجموعة من الأسئلة المختارة بعناية، ومن ثم توفر المنصة للعميل خطة استثمارية ملائمة تتم إدارتها من قبل مديري استثمار يختارهم ويقوم بمتابعتهم فريق استشارات متخصص يهدف للتوزيع الجيد للاستثمارات واستمرارية جودة الاستثمارات، مما يقلل من المخاطرالمصاحبة للاستثمارات.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«دراية» محمد الشماسي إلى أن فكرة إطلاق دراية سمارت أتت من اهتمام برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 بالادخار والاستثمار، مما شجع «دراية» على فتح قنوات تهتم بالادخار والاستثمار، منها منصة «دراية سمارت» التي توفر حلولا ادخارية واستثمارية ذكية يستفيد منها الأفراد لينعموا بأسلوب معيشي مريح وتهيئة مستقبل آمن لهم ولأسرهم.

يشار إلى أن شركة «دراية المالية» تعتبر شركة رائدة في الاستثمار وابتكار الحلول، ويدعم ذلك وجود خبرات نوعية ومميزة لديها في مجال الوساطة وإدارة الأصول والتحليل المالي في السوق السعودي والخليجي والأسواق العالمية.