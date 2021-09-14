أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لسبتمبر 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.675 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 3.170 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2029.

وبلغت الشريحة الثانية 2.855 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 650 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لـ2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية في ما يتعلق بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.