تحقق صناعة الشحن العالمية أعلى مستوى إيرادات يومية منذ عام 2008، في ظل مزيج من طفرة الطلب على السلع، وقيود سلسلة التوريد حول العالم وسط وباء «كوفيد-19»، وفقًا لما ذكرته «بلومبيرغ».وحاليًا، تبلغ تكلفة شحن حاوية حجمها 60 قدما (18.3 متر) من الصين إلى أوروبا نحو 14.28 ألف دولار، أي مرتفعة بـ500% عن نفس الفترة من العام السابق، مما يدفع تكلفة نقل كل شيء بدءًا من الألعاب وحتى البن للارتفاع.ويظهر ذلك في نتائج أعمال أكبر شركات نقل الحاويات في العالم «إيه. بي. موللر ميرسك» التي رفعت تقديرها لأرباح العام الحالي بنحو 5 مليارات دولار الشهر الماضي.ومن ناحية أخرى، قررت ثالث أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم «سي إم إيه سي جي إم» CMA CGM تثبيت أسعار الشحن الفورية من أجل الحفاظ على العلاقات طويلة المدى مع العملاء.يذكر أن الطلب على السلع والمواد الخام ارتفع مع إعادة فتح الاقتصادات - بعد عمليات الإغلاق التي سببها «كوفيد-19»، ولكن استمرار الفايروس في الإضرار بسلاسل التوريد العالمية أدى إلى اختناق الموانئ وتأخير حركة السفن، مما تسبب في نقص عدد السفن المتاحة لنقل البضائع عبر المحيطات.