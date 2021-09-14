توقع بنك «أوف أمريكا» أن تلامس أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك بدلا من منتصف عام 2022، وذلك في حال كان الشتاء أكثر برودة من المعتاد، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وتوسع المعروض، وفقا لوسائل إعلامية عالمية.وأوضح البنك في مذكرة أن الشتاء الأكثر برودة بكثير من المعتاد قد يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار من مليون إلى مليوني برميل يوميا، مع تجاوز نقص الإمدادات بسهولة مستوى مليوني برميل يوميا في مثل هذا السيناريو.وثبت البنك الأمريكي توقعاته لسعر خام برنت للنصف الثاني من العام الحالي إلى 70 دولارا للبرميل، مع تحرك السعر في نطاق ضيق، لكنه يتوقع سعرا لبرنت عند 75 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.وأوضح محللو البنك في المذكرة «نتوقع عجزا متواضعا خلال الأشهر المقبلة من شأنه دعم أسعار النفط حتى نهاية العام وما بعده».وفي سياق متصل، خفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام الحالي 2021، بفعل تداعيات فايروس «كورونا».وتتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميا في العام الحالي إلى 96.7 مليون برميل يوميا وهي نفس توقعات الشهر الماضي، كما تتوقع زيادته بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في العام القادم، بزيادة قدرها 0.9 مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة.وأوضح التقرير أن مستويات الطلب على النفط في الربع الثالث الجاري أثبتت أنها مرنة بدعم من زيادة التنقل وأنشطة السفر خاصة لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.