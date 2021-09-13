فنانان مقيمان في المملكة يستخدمان تكنولوجيا سلسلة HUAWEI WATCH 3 لإطلاق العنان لإبداعاتهما من خلال مجموعة من التصاميم المذهلة لواجهة الساعة الجديدة

مع تزايد الإقبال على شراء الساعات الذكية، ازدادت وتعددت استخداماتها. ومن خلال سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3، أصبح بحوزة المستهلكين جهاز يمكن ارتداؤه واعتباره رفيقاً مثالياً للرياضة والترفيه والمرح خلال الاستمتاع بأمسياتهم في الخارج ناهيك عن مظهره الأنيق في مكان العمل. وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل الأحزمة القابلة للتبديل من سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 ومجموعة رائعة من الواجهات الرقمية التي يمكن تبديلها بحسب المناسبة. هذه القدرة على تخصيص الواجهة تمكن المستخدمين من تغيير واجهة الساعة واستبدالها بأي شيء تقريباً بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة. ومع وجود مجموعة متنوعة من وجوه الساعات الرقمية المتوفرة عبر عدة فئات، حتماً سيجد المستهلكون واجهة تناسب احتياجاتهم. ولإتاحة الفرصة للمستخدمين للتألق والتميز عن الآخرين، تعاونت هواوي مع فنانين من المملكة العربية السعودية لإبراز قوة وإبداع سلسلة HUAWEI WATCH 3 الجديدة التي تمتاز بواجهات ذات تصميم قابل للتخصيص، مما يجعلها الجهاز الأمثل للحفاظ على نمط حياة نشط طوال العام. والفنانان هما ريكس تشوك وإسبود. وفي هذا الخصوص صرّح الفنّان ريكس تشوك: «جميع أعمالي الفنية مستوحاة من ثقافة البوب ​​ومفهوم العوالم الموازية. لدي شغف كبير بهذه الموضوعات لأنها تلهمني وتطلق العنان لإبداعي. وقد سررت للغاية بعملي مع هواوي على واجهات الساعة واستمتعت حقاً بإضافة الحياة لتلك الشخصيات. ولقد استلهمت فكرتي الأولى من شخصيات خيالية حيث دمجت الشمس بألوان مختلفة مع واحدة من شخصياتي تسمى Yunnchoomy. أما التصميم الثاني فهو عبارة عن شخصية نسائية تدعى 7uni مع عرض الفكرتين في تصميم الصحراء الثابتة الخاص بي». فيما قال الفنان إسبود: «لدي شغف كبير بالساعات الأوتوماتيكية الشفافة وتذهلني حقاً طريقة صنعها وهندستها وتصميمها، لكنني أيضاً أحب النباتات والقهوة والرموز التعبيرية المستخدمة في المحادثات واستخدمت كل ذلك في فكرتي الأولى. أما تصميمي الثاني فقد استوحيته إلى حد كبير من المنحوتات البدوية القديمة (السدو) المستخدمة في بيوت الشعر التي تعكس أناقتها وأسلوبها الفريد».

وتمت إضافة تلك التصميمات الجديدة إلى المجموعة الكبيرة من خيارات وجه الساعة بما في ذلك واجهات الأعمال والأزياء والبساطة والرسوم المتحركة والرسوم المرحة، مما يتيح للمستخدمين اختيار النمط الذي يناسب احتياجاتهم تماماً.

تتميز الساعة الذكية أيضاً بواجهات تفاعلية وغنية بالمعلومات فيمكنها عرض مرحلة القمر في الوقت الفعلي وسطح القمر، إضافة إلى تدوير العرض بزاوية 360 درجة وقياس المسافة بين القمر والأرض. كما تمكن الساعة الذكية المستخدمين من مشاهدة بانوراما ليلية أو النقر للحصول على معلومات عن كوكبة نجمية محددة وتأتي للمرة الأولى مع واجهة جديدة تحتوي على لعبة الكرة والدبابيس ويمكن استخدام هذه اللعبة للتسلية. ويمكن للمستهلكين تخصيص وجه ساعتهم بالصور أو مقاطع الفيديو مثل مقاطع time-lapse والحركة البطيئة وتسجيلات الشاشة.

وتقدم ساعات HUAWEI WATCH 3 مجموعة مختارة من نماذج واجهات الساعة الجاهزة المختلفة التي تتيح للمستخدمين التعديل والتصميم بسهولة بناءً على رغباتهم واحتياجاتهم. كذلك يمكن للمستخدمين تخصيص وجه الساعة باستخدام الأدوات الأكثر استخداماً على ساعتهم، ورفع معصمهم لعرض المعلومات المهمة والنقر فوق رمز الأداة (widget) لتشغيل التطبيقات على الفور.

منذ إطلاقها في المملكة العربية السعودية، حظيت سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 بشعبية كبيرة وإقبال هائل من المستهلكين في جميع أنحاء المملكة. فهذه الساعة الذكية تزخر بالميزات المتقدمة بما في ذلك عمر البطارية الطويل وتجربة التطبيقات الرائعة بالإضافة إلى خاصية Meetime واتصال البلوتوث وخصائص إدارة الصحة طوال اليوم مع مراقبة تشبع الأكسجين SpO2 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ورصد معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد والتصميم الفاخر والمتميز. كما تشكل الساعة جزءاً من تجربة الأجهزة الفائقة Super Device من هواوي التي توفر اتصالاً سلساً بالأجهزة الذكية الأخرى بالإضافة إلى السفر الذكي والتحكم بإيماءات اليد وخرائط Petal. أضف إلى كل ذلك أكثر من 100 وضع تمرين والنشاط طوال اليوم ونظام GPS المزدوج حيث ستواكب سلسلة HUAWEI WATCH 3 نمط حياة أكثر المستخدمين حركة ونشاطاً. والآن أصبح بالإمكان تنزيل واجهات الساعة من الفنانين المتميزين مجاناً عبر متجر Huawei Watch face فقط قم بزيارة الرابط أدناه للاستمتاع بواجهات خاصة ومميزة مجاناً.

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