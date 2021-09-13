أطلقت جيوردانو في المملكة العربية السعودية أخيرا برنامجها التدريبي الجديد، بالاشتراك مع فرع جدة لمنظمة رواد الأعمال («EO»).

تم تصميم برنامج التدريب الداخلي المبتكر خصيصاً ليلائم متطلبات السوق السعودي، حيث يقدم للمشاركين مجموعة كاملة من الزيارات والجولات الميدانية، تليها خبرة العمل في كل من متاجر جيوردانو للبيع بالتجزئة وفي الأقسام الوظيفية المفضلة لديهم في المقر الإقليمي للشركة، ودورات دراسية في مجالات البيع والتسويق والترويج المرئي. توج ذلك بتقييم نهائي وإصدار شهادة إتمام للمشاركين.

كما صرح السيد أحمد الله عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لجيوردانو السعودية قائلاً: «برنامج التدريب الداخلي مصمم ومُعد بالكامل. لقد أخذنا العناصر بدقة من إدارة تخطيط المسار السريع الذي يديره المقر الرئيسي العالمي لعلامة جيوردانو، والذي نجح في إنتاج عدد من كبار المديرين التنفيذيين الشباب، وضخ خبراتنا ومعرفتنا المحلية، حيث بلغت ذروتها في تجربة فريدة حقاً للمشاركين». واختتم بالقول: «هدفنا هو زيادة التفاعل بين العلامة التجارية والمشاركين، وتحقيق التوازن بين نقل قيمنا الأساسية مع السماح للمتدربين باتخاذ قرارات بشأن مشاركتهم في وقت مبكر، بهدف تحديد المواهب المحتملة من أجل التنمية على المدى الطويل».

منظمة رواد الأعمال هي شبكة عالمية تعمل بنظام وبرامج التبادُل تضم أكثر من 4000 من أصحاب الأعمال المؤثرين ولها 198 فرعًا في 61 دولة والتي تم تأسيسها في عام 1987، وتمكن منظمة رواد الأعمال من التعلم والإنتاج، بهدف تحقيق نجاح أكبر في الأعمال التجارية وما بعدها. وتأسس فرع جدة في عام 2004، ويضم حالياً 26 عضواً يمثلون أكثر من 16000 موظف.





حول جيوردانو



جيوردانو إنترناشونال ليمتد («جيوردانو» أو «الشركة») هي شركة دولية رائدة في مجال البيع بالتجزئة لملابس الرجال والنساء والأطفال تحت الأسماء التجارية جيوردانو وجيوردانو ليديز وجيوردانو جونيور وبي إس إكس وبيوموند. تدير الشركة أيضًا علامات تجارية مشهورة عالمياً للملابس الرياضية في بعض الأسواق بموجب اتفاقيات حقوق الامتياز أو التراخيص. تأسست جيوردانو في عام 1981، وتدير الآن حوالى 2100 متجراً ومنصة في الصين الكبرى وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا والهند ومجلس التعاون الخليجي. جيوردانو ضمن قائمة المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ تحت رمز الأسهم 709.