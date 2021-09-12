رغم ضخامة حجم الإنتاج الذي تضخه المصائد البحرية السعودية ومشاريع الإنتاح السمكي سنويا، الذي تخطى 89 ألف طن أسماك، بحسب الأرقام الصادرة من وكالة الثروة السمكية وإدارة مشاريع الاستزراع، التابعتين لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ إلا أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء فاجأت المستهلكين بارتفاع أسعار الأسماك 11.9%، في مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي في شهر يوليو 2021، مقارنة بنظيره من العام الماضي.ووفقا لإحصائيات وكالة الثروة السمكية، فإن مصائد المملكة من كل من البحر الأحمر والخليج العربي تنتج نحو 70.000 طن من الأسماك، إذ يبلغ إنتاج الخليج العربي 63% من حجم الإنتاج بأكثر من 44.500 طن من الأسماك سنويا، ويشكل إنتاج البحر الأحمر 36% بحجم إنتاج نحو 26500 طن في العام.وبلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 19 ألف طن.«عكاظ» رصدت أسباب هذا الارتفاع، عبر جولة لها على متاجر ومحلات بيع الأسماك، إذ كشف تجار جملة وتجزئة للأسماك أن الأسباب تعود إلى ارتفاع تكاليف النقل، إذ يحتاج حفظ الأسماك إلى ثلاجات مجهزة للنقل بين المناطق والمدن، إضافة إلى زيادة تكاليف العمالة في القطاع، إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات الصيد.وبينوا أن مهنة الصيد تشهد عزوفا وعدم إقبال عليها من جانب الكثير من الشباب؛ الأمر الذي يؤدي إلى قلة أعداد الصيادين.من جهتها، أطلقت أسواق ومتاجر كبرى في جدة، عروضا على الأسماك؛ لجذب المتسوقين، إذ بلغ سعر سمك الشعري الكبير 24.95 ريال للكيلو غرام الواحد، وسمك الهامور 52.95 ريال، وسمك الشعور 52.95 ريال، والهامور الكبير 29 ريالااً، بينما بلغت أسعار سمك البلطي 20 ريالا للكيلو.