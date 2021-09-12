نكشف اليوم أولى الصور الرسمية للجيل المقبل من فورد رينجر #NextGenRanger المقرر رفع الستار عنه لاحقاً هذا العام وإطلاقه في عام 2022.

يأتي الطراز الجديد معززاً بقدرات فائقة للطرقات الوعرة وبروح القيادة الديناميكية التي تشتهر بها فورد، ونحن على ثقة بأن شاحنة فورد الأكثر صلابة واتصالاً على الإطلاق ستحظى بإعجاب واسع من عملائنا.

وبفضل جوهره المتين، سيكون الجيل المقبل من شاحنة رينجر خياراً مثالياً للعمل والنزهات العائلية أو للمغامرة والتسلية.

فالجيل الجديد ليس مجرد شاحنة تحمل شعار «تصميم فورد المتين» (Built Ford Tough)، بل إنّه الأكثر تنوعاً وذكاءً وقدرة بين أجيال رينجر حتى اليوم.

ويسعدنا اليوم تقديم الجيل المقبل من رينجر وسط بيئة سيكون هو الأقدر على الخوض في تضاريسها.