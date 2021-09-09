وقعت «موبايلي أعمال»، اتفاقية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات وشركة دل، بهدف تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال لتلبية الاحتياج المتزايد للخدمات السحابية من قبل القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ومثّل موبايلي في توقيع الاتفاقية المهندس ماجد بن عبدالعزيز العتيبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي، والاستاذ زياد مرتجى الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر لأنظمة المعلومات.

وتعكس هذه الاتفاقية حرص «موبايلي أعمال» على تطوير وتعزيز خدماتها الرقمية المقدمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أفضل الحلول السحابية والاستثمار في تطوير بنيتها التحتية.

وتعقيبا على توقيع الاتفاقية، علّق الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في موبايلي المهندس ماجد العتيبي قائلاً «نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي لتأكد حرص موبايلي أعمال على الاستمرار في تعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، وذلك عبر تطوير المشاريع الضخمة وتوطين التقنية مما سيمكن عملاءنا في القطاعين الحكومي والخاص من الاستفادة من أفضل الخدمات السحابية بأعلى معايير الأمان والموثوقية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـشركة المعمر زياد مرتجى: «سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع موبايلي أعمال، والتي سينتج عنها تطوير وتوسعة الخدمات السحابية التي تقدمها موبايلي أعمال، وتعد هذه الشراكة جزء من التزامنا في تقديم أفضل حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية تهدف إلى تطوير وتحقيق رؤية المملكة».