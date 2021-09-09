أعلنت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، خصوصا المتعلقة باستقبال الشكاوى أو تجويد خدمات ما بعد البيع، وذلك بإلزام وكلاء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومتاجر التجزئة الكبرى بوضع رقم مجاني لاستقبال اتصالات وشكاوى العملاء دون دفع رسوم اتصال يتحملها المستهلك.

ونشرت وزارة التجارة الأرقام المجانية لوكلاء وموزعي الأجهزة الإلكترونية والاتصالات ومتاجر التجزئة الكبرى، والأرقام المجانية لوكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية المنزلية، تسهيلاً على المستهلك وحفاظاً على حقوقه وضمان حصوله على الخدمات دون تحمله أي تكاليف مالية، وذلك حرصا من «التجارة» وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية عادلة، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وكانت وزارة التجارة وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أطلقت أخيرا المرحلة الأولى من المبادرة وذلك بإلزام وكلاء السيارات بوضع رقم مجاني لاستقبال شكاوى العملاء، دون دفع رسوم اتصال على المستهلك.