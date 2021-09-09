كشفت مصادر مطلعة، أن دائني مجموعة القصيبي صوتوا بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.وأوضحت المصادر، أن تصويت الدائنين جاء بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به مجموعة القصيبي، وصوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس، وفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط».وبيّنت أنه بموجب المقترح يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار).وأضافت أن الاتفاق يتضمن 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فوراً، أما الجزء المتبقي هو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة.وأشارت إلى أن المجموعة تعتزم توزيع ثلثي مبلغ التسوية في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.