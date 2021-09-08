كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية، أن مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية (صندوق التنمية العقارية، صندوق التنمية الصناعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية) بلغ إجمالي اقتراضها من الحكومة نحو 2.63 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2020، إذ يبلغ إجمالي رأس مالها المدفوع لمؤسسات الإقراض الحكومية نحو 283.44 مليار ريال.ووفقاً للرصد، فإن إجمالي الأصول التي تمتلكها هذه الجهات نحو 322.98 مليار ريال، منها أصول كاستثمارات تقدر قيمتها بـ 48.19 مليار ريال، مع منحها قروضاً بقيمة 237.39 مليار ريال، إضافة إلى امتلاكها ودائع لدى المصارف المحلية بقيمة 7.62 مليار ريال، فيما تبلغ أصولها النقدية نحو 30.68 مليار ريال، أما أصولها الثابتة فتبلغ 695 مليون ريال. وتصدر صندوق التنمية العقارية قائمة القروض القائمة حالياً، إذ بلغت القروض القائمة للصندوق نحو 155.02 ميار ريال، وجاء في المرتبة الثانية صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 48.09 مليار ريال، ثم بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 25.79 مليار ريال، وجاءت قروض صندوق التنمية الزراعية الأدنى بقيمة 8.48 مليار ريال.