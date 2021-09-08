العلامة الرائدة تقدم عرضاً مميزاً احتفالاً باليوم الوطني السعودي، وتتيح للعملاء فرصة شراء 4 قطع مقابل 90 ريالا سعوديا مع هدايا مجانية عند الشراء بقيمة لا تقل عن 250 ريالا سعوديا

كشفت رد تاغ، العلامة الرائدة في المنطقة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق عرض خاص بعملائها في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91 في 23 سبتمبر 2021. ويتيح عرض الاحتفال باليوم الوطني أمام العملاء فرصة شراء 4 قطع مقابل 90 ريالا سعوديا، بالإضافة إلى هديةٍ مجانيةٍ من عطرٍ فاخرٍ أو مجموعة منتجات عالية الجودة للعناية بالشعر عند الشراء بقيمة 250 ريالا سعوديا أو أكثر. ويستمر العرض من 12 وحتى 25 سبتمبر الجاري في السعودية، وهو متاح عند الشراء من متاجر العلامة أو عن طريق الإنترنت.

وتشتهر علامة رد تاغ في المنطقة بعروضها الرائعة؛ حيث تعتمد في فلسفتها على سعادة العملاء من خلال تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ عالية الجودة وبأسعار مدروسة. ويأتي العرض الجديد ليؤكد على تقديرها لعملائها في المملكة.

وتعليقاً على الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: «أتقدم بالتهنئة لأبناء المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91. وتتميز المملكة بتاريخها العريق، وهي تشهد تطورات متلاحقة منذ تأسيس الدولة الحديثة، لتتصدر اليوم مجالات الاستدامة والتطوير والتنمية الموجهة نحو شعبها وسكانها، ونيابة عن رد تاغ أتقدم بأطيب التمنيات للجميع في هذه المناسبة المميزة».

وتنشط رد تاغ في السوق السعودية منذ فترةٍ طويلة، التي اختارتها لإطلاق خدمات التسوق عبر الإنترنت للمرة الأولى.

وأضاف شيخ: «أطلقنا هذا العرض الخاص تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91 تعبيراً عن تقديرنا لعملائنا في المملكة الذين تجمعنا معهم علاقة طويلة ومتميزة، لإضفاء مزيد من البهجة على الاحتفالات بهذه المناسبة».