ساعتا HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro: هواوي تستفيد من قدرات الأجهزة الفائقة للساعات الذكية الرائدة لتقديم المزيد من التطبيقات للمستخدمين

كشفت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية أخيرا مجموعتها الجديدة المبتكرة من منتجات الأجهزة الفائقة، بما في ذلك الساعتين الذكيتين الرائدتين: HUAWEI WATCH 3 وHUAWEI WATCH 3 Pro.

بفضل قدرات الأجهزة الفائقة، يمكن لمستخدمي ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro الاتصال مباشرة من ساعاتهم الذكية إلى العديد من التطبيقات الذكية. للاستفادة من هذه القدرات، عملت هواوي بشكل وثيق مع العديد من الشركات العاملة في المنطقة لإطلاق تطبيقاتها المحمولة على ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، مما يوفر للمستخدمين تجربة ذكية عبر جميع أنواع السيناريوهات.

في المملكة العربية السعودية، تعد جيني، واحدة من التطبيقات الشهيرة لخدمة ركوب النقل المأجورة، ورشاقة، واحدة من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية والرياضية، أول شريكين يتم مواءمة تطبيقاتهما لتعمل بسلاسة على ساعة هواوي الرائدة الذكية HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، مما يوفر للمستخدمين تجربة غير مسبوقة.

وقال بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية: «بفضل قدرات الأجهزة الفائقة التي توفر تجربة ذكية حقا عبر جميع أنواع السيناريوهات، فإنه يمكن لمستخدمين HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro الاتصال مباشرة من الساعات الذكية الخاصة بهم إلى العديد من التطبيقات الذكية». وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية هنا في المملكة العربية السعودية لإطلاق تطبيقاتها، مثل جيني ورشاقة».

من خلال تحميل هذه التطبيقات من متجر AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية لدى هواوي واحد من أفضل ثلاثة متاجر على مستوى العالم، يمكن للمستخدمين الاستغناء عن هواتفهم الذكية لاستعمال تطبيقاتهم. بفضل القدرات الفائقة، تترابط الساعات الذكية والهاتف الذكي بسلاسة لتصبح جهازًا فائقا واحدًا وتستفيد من قدرات تطبيقات جيني ورشاقة للحصول على تجربة مستخدم أفضل. يمكن للمستخدمين الآن حجز مشوارهم من تطبيق جيني مباشرة من الساعة الذكية، واتباع حالة الحجز، وتلقي الإشعارات أثناء التنقل. علاوة على ذلك، تتيح ساعتا HUAWEI Watch 3| 3 Pro للمستخدمين الاتصال بالسائق مباشرة من معصمهم.

وقال يوجين بريكسيوس، الرئيس التنفيذي لدى جيني: «هدفنا الرئيسي في جيني هو تسهيل تجربة حجز المشاوير بأرخص الأسعار للمستهلكين في المملكة العربية السعودية والأردن. إن الشراكة مع هواوي عبر دمج تطبيقنا في ساعتي HUAWEI Watch 3| 3 Pro لها الكثير من القيمة المضافة من حيث واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX )، ونحن فخورون بالنتيجة».

عملت هواوي ورشاقة عن كثب طوال العملية التقنية لدمج التطبيق في نظام التشغيل الجديد لهواوي، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ذكية حقًا والبقاء في قمة صحتهم. يسمح تطبيق رشاقة لمستخدمي HUAWEI Watch 3| 3 Pro بتتبع وجمع المعلومات والبيانات الصحية مثل قياس معدل ضربات القلب وإعداد التقارير في الوقت الفعلي. يقدم التطبيق أيضًا معلومات ونصائح أخرى حول الصحة واللياقة البدنية. يتكامل التطبيق بسلاسة مع كل من الهاتف الذكي والساعة الذكية، مما يمنح المستخدمين تجربة شاملة. وبفضل هذه الشراكة مع هواوي، وسعت شركة رشاقة تطبيقها ليشمل مجموعة أوسع من المستخدمين بفضل قاعدة المستهلكين الواسعة التي تتوفر لدى شركة هواوي في المملكة العربية السعودية.

وقال معتز أحمد، مدير التسويق في رشاقة: «إن استخدام شعبية الساعات الذكية يمكن أن يساعد في تعزيز دخولنا إلى السوق الجديدة للساعات الذكية. نحن نعرض العديد من الفوائد لمستخدمي الساعات الرياضية، مثل إنذارات الترطيب ومجموعة متنوعة من أنشطة التمرين مثل التمرين لمدة 7 دقائق، والتمارين المنزلية، وكذلك المقالات الصحية».

إن التجربة الجديدة التي جلبها الجيل الثالث من الساعات الذكية HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro هي مجرد بداية. تعتقد هواوي أن المزيد من الشركاء ومطوري التطبيقات في عصر إنترنت الأشياء سوف ينمو مع مجموعة الأجهزة الفائقة ويندمج مع منظومة هواوي، مما يجلب تجربة مبتكرة للمستخدم.