أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية (المرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي)، اليوم، عن طرح الهوية الجديدة لشركتها التابعة «سيكو المالية»، وهي شركة متخصصة في توفير خدمات أسواق المال ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن سيكو المالية تمثل العلامة التجارية الجديدة لشركة مسقط المالية التي استحوذت سيكو على حصة الأغلبية فيها من بنك مسقط من خلال صفقة لتبادل الأسهم تمت في مارس 2021، وهي شركة تعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2009.

بهذه المناسبة صرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة سيكو قائلا: «تحظي سيكو بسمعة مرموقة في المنطقة من حيث تقديم خدمات متميزة مع سجل عمليات راسخ على مدى أكثر من عقدين من الزمان. وبالتزامن مع طرح عمليات سيكو المالية في السعودية، فإننا بذلك نبدأ فصلا جديداً في استراتيجية سيكو للتوسع والنمو، مما سيتيح لنا تعزيز تواجدنا في المملكة من خلال توفير خدمات ومنتجات متنوعة تلبي احتياجات القاعدة المتنامية من عملائنا».

«لقد شهدت السوق السعودية نمواً متسارعاً لتكون واحدة من أهم الأسواق الرئيسية للمستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي، تدعمها استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية الوطنية، وتتمثل في رؤية 2030، وباعتبارها إحدى أكبر أسواق المال في المنطقة، فإن سيكو المالية تملك الخبرة والقدرات التي تؤهلها لتوفير خدمات استثمارية رائدة من خلال مجموعة واسعة من أنشطة الخدمات الاستثمارية».

ومنذ استكمال عملية الاستحواذ في مارس هذا العام، حرصت الشركة على تعزيز أعمالها من خلال تعيين فريق عمل من المتخصصين المؤهلين في قطاعات الأعمال والحوكمة والخدمات المساندة مع تعزيز أنظمتها وإجراءاتها، بما يفي باحتياجات العملاء ومتطلباتهم. وتلتزم سيكو المالية بخدمة السوق السعودية، وسوف تواصل الاستثمار في تعزيز إمكانياتها والارتقاء بمنتجاتها بما يحقق هدفها في أن تكون لاعباً رئيسياً في أسواق المال في المملكة العربية السعودية.

وكانت سيكو المالية قد استكملت عملية تعيين أعضاء مجلس إدارتها الجدد، وفريق الإدارة ممن يملكون الرؤية الثاقبة والإمكانيات القيادية التي تتيح للشركة تحقيق أهدافها الاستراتيجية الطموحة.

كما صرح حسان الشعيبي، رئيس مجلس إدارة سيكو المالية قائلا: «إننا سعداء باستكمال عملية التحول في أعقاب تغيير هيكل المساهمة في الشركة». وأضاف: «مع تعيين فريق الإدارة الجديد وطرح هوية سيكو المالية الجديدة، فإن الشركة مؤهلة الآن للاستفادة من إمكانياتها، بما يتيح لها توفير خدمات مالية جديدة والتميز أكثر بخدماتها الحالية التي تقدمها لعملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ويواصل بنك مسقط تعزيز تواجده كمساهم فعال في سيكو المالية، فضلا عن أنه أصبح مساهماً أيضاً في سيكو ش.م.ب (م)، الأمر الذي يضمن استمرارية العمل ونموه، وترسيخ أواصر التعاون الاستراتيجي في المستقبل».

وتعد سيكو المالية شركة متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الكاملة، ويقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات والشركات. وتملك سيكو المالية عدداً من التراخيص الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة، بما يوفر لسيكو منصة مثالية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لقاعدة واسعة من العملاء في المملكة العربية السعودية، أكبر أسواق المال في المنطقة. وقبل عملية الاستحواذ، كانت سيكو المالية تعمل تحت العلامة التجارية لشركة مسقط المالية، حيث كانت شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط، أحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في سلطنة عمان.