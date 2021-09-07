قدمت بورشه رؤيتها المميزة لمستقبل السيارات بالكشف عن سيارة Mission R التجريبية في معرض IAA MOBILITY 2021 الذي يقام في ميونيخ (في الفترة من 7 إلى 12 سبتمبر). وتجمع السيارة التجريبية أحدث التقنيات والمواد المستدامة مثل البلاستيك المقوى بالألياف الطبيعية مع الشعور الذي تتميز به سيارات السباق. وتمتاز السيارة الكهربائية بالكامل ذات الارتفاع المنخفض بتصميمها العصري وبالخطوط التي تميز سيارات بورشه الرياضية والتي يتم إنتاجها في مصنع شتوتغارت-زوفنهاوزن. ويوفر المحركان الكهربائيان في سيارة Mission R، اللذان تم تطويرهما مؤخراً، قوة تصل إلى 800 كيلو وات (1.088 حصان متري) في النمط الذي يعرف بالقيادة المتقدمة. وبفضل البطارية التي تصل سعتها إلى 80 كيلو وات في الساعة تقريباً ونظام استرجاع الطاقة المبتكر، يمكن للسيارة أن تتسارع إلى سرعة السباق دون فقدان قدرة المحرك.

وقال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي: «بورشه هي العلامة التجارية التي تحول الأحلام إلى حقيقة حتى في رياضة السيارات. نختبر قدراتنا على الابتكار على مضمار السباق ونعمل بجد على مواكبة أحدث الطرق لنمنح مالكي السيارات أعلى مستويات المتعة في الأداء الرياضي». وأضاف بلومه قائلاً: «إنها خطوة مهمة في عالم التنقل الكهربائي بعد مشاركتنا في بطولة العالم لسباق فورمولا إي. وتعكس السيارة التجريبية رؤيتنا للسيارات الرياضية الكهربائية بالكامل المخصصة للعملاء، حيث تتمتع سيارة Mission R بجميع عناصر القوة التي تمتاز بها سيارات بورشه وهي: الأداء والتصميم والاستدامة».

وتولي بورشه كل الاهتمام بالسيارات الرياضية المخصصة للعملاء، وتأتي سيارة بورشه Mission R تتويجاً لهذا التوجه الذي تتبناه الشركة وتجسيداً لرؤيتها المستقبلية للسيارات الكهربائية بالكامل. ومنذ انطلاق سباق «كأس بورشه كاريرا في ألمانيا» قبل 31 عاماً، سلّمت بورشه أكثر من 4.400 سيارة من السيارات المخصصة للمشاركة في السباق والتي تم إنتاجها في مصنع فايساخ للسيارات الرياضية. وتضم بطولة بورشه 30 سباقاً يتم تنظيمها في جميع أنحاء العالم وتشارك فيها سيارات سباق فائقة الأداء من نفس المستوى.

تنطلق سيارة الدفع الرباعي التي توفر قوة أقل بقليل من 1.100 حصان متري في نمط القيادة المتقدم من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 2.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة. وعلى مضمار السباق، توفر سيارة السباق الكهربائية من بورشه أداءً مكافئاً لسيارة 911 GT3 Cup الحالية في زمن اللفة. وبفضل المحركات الكهربائية وخلايا البطارية التي تم تصميمها مؤخراً -المجهزة بتقنية تبريد الزيت المباشر المبتكرة- توفر سيارة بورشه Mission R التجريبية قدرة ثابتة تبلغ 500 كيلو وات (680 حصانا متريا) في وضعية السباق، كما تمت معالجة مشكلة فقدان الطاقة مثل تناقص طاقة البطارية بسبب الحرارة. ويوفر المحرك الكهربائي قوة تصل إلى 320 كيلو وات (435 حصانا متريا) للمحور الأمامي، فيما يتم توفير قوة قصوى تبلغ 480 كيلو وات (653 حصانا متريا) للمحور الخلفي. وبفضل الشحن التوربيني المتطور من بورشه بتقنية 900 فولت، لا تحتاج السيارة سوى استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة أثناء السباق ليتم شحن البطارية من 5% إلى 80% (حالة الشحن) حيث يمكن شحن البطارية بما يصل إلى 340 كيلو وات. كما تم تجهيز سيارة بورشه Mission R بنظام بورشه النشط للديناميكية الهوائية مع نظام الحد من السحب المثبت على مقدمة السيارة والمشتت الخلفي. ويتألف النظام من ثلاث فتحات في مداخل التهوية الجانبية على مقدمة السيارة إضافة إلى المشتت الخلفي الذي يتألف من جزءين وقابل للتعديل.

وإضافة إلى نظام القيادة الكهربائية المبتكر الذي يعتمد على البطارية، تم التركيز على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاستدامة في تصنيع هيكل السيارة التجريبية: فقد صُنع الهيكل من البلاستيك المقوى بالألياف الطبيعية التي تتألف مكوناتها الأساسية من ألياف الكتان المستخرجة من المنتجات الزراعية. كما تم الاعتماد على هذه المادة الصديقة للبيئة في تصنيع حافة مشتت الهواء الأمامي والجناح والحواف الجانبية. وتم الاعتماد بشكل كبير على البلاستيك المقوى بالألياف الطبيعية في مقصورة سيارة Mission R مثل ألواح الأبواب الداخلية والحاجز والمقعد الخلفيين.

ويركز تصميم المقصورة على السائق، حيث تعرض الشاشة التي تم تثبيتها في مكان مثالي بين أزرار التحكم على عجلة القيادة البيانات المهمة أثناء السباق. أما شاشة العرض الموجودة فوق عمود عجلة القيادة فتعرض الصور التي تلتقطها الكاميرات المثبتة على المرايا الجانبية وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية المركزية. ويمكن الاعتماد على الشاشة التي تعمل باللمس على يمين المقعد لعرض بيانات القياس وتوفر الكاميرات المثبتة في المقصورة مقاطع الفيديو للبث المباشر.

ومن خلال سيارة Mission R التجريبية، تجمع بورشه بين السباق الحقيقي والافتراضي بشكل لم يعرفه عالم السيارات من قبل، حيث تتضاعف وحدة السائق الأحادية بشكل مطابق لأنظمة محاكاة الرياضة الإلكترونية. ويوفر الهيكل الآمن المصنوع من ألياف الكربون أعلى مستويات الحماية للسائق ويمتاز بوزنه الخفيف ومظهره الأنيق. وأطلق مهندسو ومصممو بورشه على السقف المصنوع من الكربون والذي تم تطويره مؤخراً اسم «الهيكل الخارجي» الذي يجمع بين صندوق الأمان وسطح السقف. يصل طول سيارة بورشه Mission R إلى 4326 ملليمتراً وهي أقصر قليلاً من سيارة718 Cayman الحالية ولكنها أعرض منها بشكل واضح حيث يصل عرض سيارة Mission R إلى 1990 ملليمتراً ويصل ارتفاعها من الخارج إلى 1190 ملليمتراً أي أقل من ارتفاع سيارة 718 Cayman بشكل ملحوظ.

وقدمت بورشه على مدار الأعوام القليلة الماضية رؤيتها الدقيقة لأولى السيارات الرياضية الكهربائية بالكامل التي ستنتجها الشركة مستقبلاً من خلال السيارتين التجريبيتين Mission E طراز 2015 وMission E كروس توريزمو طراز 2018. إذ تعكس كلٌ من سيارة بورشه تايكان صالون الرياضية (2019) وسيارة تايكان كروس توريزمو متعددة الاستخدامات (2021) إلى حد كبير مواصفات السيارتين التجريبيتين من حيث المظهر والتكنولوجيا، وقد تم إطلاقهما في الأسواق العالمية في وقت سابق مما يؤكد على إنجاز المهمة بنجاح. لكن بورشه تقدم هذه المرة رؤيتها المستقبلية للسيارات الرياضية المخصصة للعملاء من خلال سيارة Mission R. وقد كشفت الشركة للمرة الأولى عن الطراز المخصص للعرض في معرض IAA MOBILITY الذي يقام حالياً في ميونيخ.

يمكن الوصول إلى الملف الصحفي الرقمي لسيارة بورشه Mission R عبر الرابط:

https://porsche.link/mission-r-en

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