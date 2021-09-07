أعلنت دراية المالية التزام قسم إدارة أسواق المال بالشركة بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار (GIPS®) التي وضعت من قبل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) باعتبارها معايير معتمدة لحساب وعرض أداء الاستثمار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وفي تعليق حول الإعلان قال الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي: «إن اعتماد معايير الأداء الاستثماري العالمية (GIPS®) يعكس مدى التزام إدارة أسواق المال في شركة دراية المالية بتنفيذ أفضل الممارسات المُتَّبَعة في مجال ادارة الأصول، وتوفير تقارير الأداء الاستثماري لعملائنا بما يتوافق مع أفضل الممارسات عالميًّا».

وأضاف: «تُعتبر هذه خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا المُتمثلة في بناء إدارة استثمارية بمستوى مؤسسي عالٍ ومنها تقديم تقارير الأداء الاستثماري إلى المستثمرين بناءً على معايير صارمة تتعلق بقياس الأداء. وينعكس ذلك جليا في مساعي شركة دراية للمساهمة في تعزيز كفاءة مستوى النزاهة والشفافية المتوقعة والمستهدفة من قطاع إدارة الأصول، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتعزيز مستويات الثقة والشراكة المهمة التي نتطلع إلى إقامتها مع مستثمرينا».

وصرحت رئيسة اللجنة الراعية لـ«GIPS®» لدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين في المملكة العربية السعودية غادة مازي بقولها: «يعتبر التزام إدارة أسواق المال بشركة دراية المالية شهادة على تبنيها لأفضل الممارسات في المجال الاستثماري وحرصها على تطبيق معايير عالمية تساهم في تطوير هذا المجال. وتعتبر إدارة أسواق المال في شركة دراية المالية من مديري الأصول القلائل الملتزمين بالمعايير العالمية في أداء قياس أداء الاستثمار بالمملكة العربية السعودية. ونحن بدورنا نحيي إدارة أسواق المال بشركة دراية المالية على مجهودها بتقديم مصلحة المستثمر أولاً، ونناشد المزيد من مديري الأصول بالإقدام على نفس الخطوة وذلك لتشجيع المنافسة العادلة والشفافية وتطبيق أفضل المعايير الأخلاقية في مجال قياس أداء الاستثمار».

وتم نشر أول نسخة من المعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار (GIPS®) في عام 1999، وهي معايير عالمية تطوعية مبنية على مبادئ الإفصاح التام والتمثيل العادل لأداء الاستثمار.

ويشرف معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute) على هذه المعايير وإدارتها على نطاق عالمي، وقد تم تبني هذه المعايير من قبل أكثر من 1750 شركة في مجال إدارة الأصول والاستثمار وفي أكثر من 45 دولة حول العالم وذلك بنهاية 31 ديسمبر 2020.

يذكر أنه من ضمن أكبر 40 شركة لإدارة الأصول، على الأقل، فإن 39 منها تلتزم بهذه المعايير، كما أنه من ضمن أكبر 100 شركة لإدارة الأصول، 89 منها تلتزم بها وذلك حسب البيانات من Cerulli Associates.

حول إدارة اسواق المال بشركة دراية المالية

يتولى قسم أسواق المال في شركة دراية المالية إدارة الصناديق الخاصة والعامة، إضافة إلى إدارة المحافظ الخاصة التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وأدوات الدخل الثابت، وأدوات أسواق المال، وصناديق التمويل التجاري.

نبذة عن شركة دراية المالية

دراية المالية هي مؤسسة سوق مالية، يقع مقرها في المملكة العربية السعودية، حصلت على الترخيص في عام 2008 من هيئة السوق المالية. ونجحت في إطلاق مجموعة مختلفة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة في أسواق المال والاستثمارات البديلة. وأطلقت أيضاً منصة تداول متميزة في قطاع الوساطة المالية. وقد حصلت الشركة في عام 2019 على تقييم جودة مدير الاستثمار في الفئة MQ2 من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وفازت بالعديد من الجوائز بفضل إنجازاتها المُتعلِّقة بأداء الصناديق.

نبذة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين

يعد معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA جمعية عالمية لممتهني الاستثمار الذي يضع معايير التفوق والاعتراف المهني. ويعتبر المعهد رائدا في وضع معايير السلوك الأخلاقي في أسواق الاستثمار ومصدرا يحظى باحترام للمعرفة في المجتمع المالي العالمي. يتمثل هدف المعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولاً، وأن تعمل الأسواق في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو في الاقتصادات. يضم معهد CFA أكثر من 170 ألف من حملة شهادة CFA في جميع أنحاء العالم في 164 سوقاً. كما أن لدى معهد CFA تسعة مكاتب في جميع أنحاء العالم وهناك 161 جمعية محلية.