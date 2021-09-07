وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أمس (الاثنين) 29 محرم 1443 الموافق 6 سبتمبر 2021، اتفاقية لنقل البوليمرات عبر الخطوط الحديدية من الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام لمدة 25 عاماً.

وشهد التوقيع حضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس خالد بن هاشم الدباغ، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في قطاعات البتروكيماويات والنقل.

ووقَّع الاتفاقية عن شركة «سابك» رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، وعن شركة «سار» الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك، وتقضي الاتفاقية باستخدام حاويات القطارات لنقل البوليمرات كوسيلة نقل أساسية لشركة «سابك»، وتشمل رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الدمام في الاتجاهين، ومن المتوقع نقل أكثر من 300 ألف حاوية (مكافئة لـ20 قدما) سنوياً.

وأوضح الدكتور المالك أن الاتفاقية تندرج ضمن إستراتيجية «سار» لتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة آمنة وموثوقة تربط مناطق المملكة وتخدم القطاعات المختلفة بالمملكة، بما يخفض من معدلات استهلاك الوقود بنسبة 17%، ويعزز من التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي نحو تحقيق مستهدفات إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سابقاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أن الاتفاقية ستؤدي لتقليل عدد الحوادث المرورية، وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 19% عبر إزاحة ما لا يقل عن 300 ألف رحلة نقل عبر الشاحنات من الطرق سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق، إضافة إلى دورها في تحقيق مصادر إيرادات جديدة ومستدامة للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون بين «سابك» و«سار» للمساهمة في تحقيق التكامل بين القطاعات ودعم الصناعات الوطنية والمحتوى المحلي بما يتوافق مع أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) لتحسين مستوى البنية التحتية وشبكة النقل وتحسين معايير الخدمات اللوجستية؛ لرفع كفاءة خدمات الشحن، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

يذكر أن شركة «سار» تعمل على استكمال تنفيذ مشروع خط السكة الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية، وسيخدم هذا المشروع نقل منتجات مصانع مدينة الجبيل الصناعية إلى ميناء الملك فهد الصناعي بالدمام، وتأتي اتفاقية «سابك» مع «سار» بعد فترة من الاتفاقية الموقعة مع شركة صدارة للبتروكيماويات في نفس المنطقة لتعظيم الاستفادة من البنى التحتية للقطارات وتقديم خدمة نقل موثوقة وذات كفاءة لمختلف المنشآت في مدينة الجبيل الصناعية.