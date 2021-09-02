كشفت «رد تاغ»، العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق تشكيلتها من الأزياء والإكسسوارات لموسم العودة إلى المدارس، في خطوة تتماشى مع استئناف الدراسة داخل المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وما يرافقها من حالة إيجابية ناتجة عن عودة النشاط المدرسي بعد فترة طويلة من التعلّم عبر الإنترنت بسبب أزمة كوفيد-19.

وتضمّ تشكيلة العودة إلى المدارس خيارات واسعة من الأزياء الراقية وسراويل الجينز وقمصان تي شيرت والأحذية الرياضية، إضافةً إلى الحقائب المدرسية الملّونة وكمّامات الوجه المزينة جميعها بمجموعة رائعة من الصور والرسومات الجرافيكية. كما تتميز التشكيلة بقطع مستوحاة من مجموعة «رد تاغ» الشهيرة من الأزياء المزينة بصور أبطال الأفلام والرسوم المتحركة، حيث لاقت هذه التصاميم نجاحاً ملفتاً للغاية وتُعدّ من أبرز توجهات الموضة العالمية التي ساهمت «رد تاغ» في إطلاقها من خلال تزويد قطاع الموضة في المنطقة بأكبر عدد من الصور والرسومات المرخّصة.

وعلى الرغم من أنّ هذه القطع تستوحي جمالها من الأبطال الخارقين وأشهر الشخصيات الهزلية من عالم الخيال والمفضلة لدى الأطفال والمراهقين، فإنّ تشكيلة «رد تاغ» من الأزياء المزينة بالشخصيات لا تقتصر على الصغار والشباب فقط، بل تناسب الكبار من جميع الأعمار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس قسم المشتريات لغير الملابس لدى «رد تاغ» محمد خالد: «يترقّب عملاؤنا الحصول على تصاميم مميزة كما عوّدتهم «رد تاغ» في كل تشكيلاتها السابقة. وقد حققنا هذا العام نجاحاً هائلاً مع إصداراتنا الموسمية وعروضنا الخاصة لموسم العيد وغيرها من العروض الأخرى، إلّا أن تشكيلة العودة إلى المدارس هذه تحظى بمكانة خاصة لدى جميع العاملين في «رد تاغ». لأن القيود المتعلقة بأزمة كوفيد-19 فرضت واقعاً صعباً للغاية على الأطفال بشكلٍ خاص، حيث قضوا أشهراً طويلةً بعيداً عن أصدقائهم. وعلى الرغم من أنّ التواصل الرقمي يبقى خياراً جيداً، إلّا أنه لا يرتقي إلى التفاعل الاجتماعي الشخصي بين الطلاب في المدرسة. وحرصنا أن تعكس هذه التشكيلة ملامح الفرح والحيوية والتفاؤل للجميع، بدءاً من الأطفال والأهالي وحتى المعلمين والوسط المدرسي بأكمله».

واحتفالاً بإعادة افتتاح المدارس في المملكة العربية السعودية هذا العام، تسعى «رد تاغ» إلى تحويل هذه المناسبة إلى ذكرى لا تُنسى، لذلك حرصت على تزويد تشكيلة العودة إلى المدارس بكل ما يحتاجه الأولاد والبنات من منتجات الموضة العصرية، وذلك لمساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم في رحلتهم الدراسية التي طال انتظارها.

لمزيد من المعلومات وللاطلاع على تشكيلة «رد تاغ» لموسم العودة إلى المدارس، يرجى الضغط على الرابط.

https://www.sa.redtag-stores.com/collections/back-to-school