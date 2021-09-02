تتوفر ساعتا HUAWEI WATCH 3│3 Pro الذكية والأنيقة مع عمر بطارية أطول، وهاتفHUAWEI nova 8 الأجمل والمزود بكاميرا من الفئة المتوسطة الآن على موقع هواوي الرسمي وفي محال بيع التجزئة المحددة في المملكة العربية السعودية بسعر يبدا ب 1599 ريال للساعة و 1899 ريال للهاتف. تُوفر ساعة HUAWEI WATCH 3│3 Pro للمستخدم تجربة استخدام يومية مريحة وذكية يدعمها التفاعل المُعزز والاتصال المستقل والتوصيل البيني لتسهيل مختلف المهمات الحياتية اليومية. وبالإضافة إلى التصميم الأنيق، واللمسات النهائية الفائقة،، وعمر البطارية الطويل جداً، ترافقها ميزات مراقبة الصحة ومتابعة اللياقة البدنية، تتضمن سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 Series ميزاتٍ جديدة متطورة مثل مستشعر درجة الحرارة عالي الدقة الذي يقدم لأول مرة على الإطلاق وذلك للكشف عن درجة حرارة الجلد، والكشف عن غسل اليدين، والكشف عن السقوط.

من جهته، يحتوي هاتف HUAWEI nova 8 على كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات بدقة 64 ميجابكسل، وميزة الشحن السريع من هواوي بقوة 66 واط، وشاشة OLED منحنية بتردد 90 هرتز، بالإضافة إلى واجهة هواوي الأحدثSuper Device (EMUI 12) حتى يستمتع المستخدمون بمشاهدة أفضل للمحتويات والتقاطها ومشاركتها. بدوره، يمنح عمر البطارية الطويل وميزة الشحن السريع المستخدمين راحة البال طوال اليوم.

HUAWEI WATCH 3│3 Pro

تتضمن ساعة HUAWEI WATCH 3│3 Pro خاصية الاتصال المستقل، يُمكن للمستخدم الرد على مكالمات الفيديو MeeTime الواردة على أيٍ من الجهازين ببساطة عن طريق الضغط على الإشعار الظاهر على الجهاز الذي يختاره.

أيضاً تتميز سلسلة HUAWEI WATCH 3 بعمر بطارية طويل يصل إلى 5 أيام في الوضع الذكي، و21 يوم في وضع عمر البطارية الطويل للغاية. يضمن عمر البطارية الأطول إمكانية ارتداء الساعة طوال اليوم واستخدامها باستمرار واستخدامها طوال الوقت حتى أثناء النوم. وسواءً كان المستخدم يرتديها للتمرن أو الاجتماعات أو عند النوم، فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro تبقى متصلة دائماً وجاهزة لتقديم الدعم.

صُنعت ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الذكية من التيتانيوم بدرجة لون الفضاء مع عدسة زجاجية من الياقوت لضمان المتانة. لا تقتصر ميزة الساعة على الناحية الجمالية فحسب، فهي قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية واختبار عامل الوقت، مما يوفر مستوى عالٍ جداً من الحماية في أية لحظة. تأتي ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro مع تاج دوّار ثلاثي الأبعاد مع ردود فعل لمسية تطرح للمرة الأولى على الإطلاق. ومع نمط تموج دقيق، تعكس الساعة الحرفية العالية المتوفرة في الساعات الذكية، مما يوفر للمستخدم ميزة التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية.

يمكن لمستخدمي HUAWEI WATCH 3|3 Pro، بفضل إمكانات الجهاز الفائقة، التي توفر تجربة ذكية في جميع السيناريوهات، الوصول مباشرةً من ساعاتهم الذكية إلى العديد من التطبيقات الذكية.

وفي هذا الإطار، تعاونت Huawei مع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق تطبيقاتها في HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، مثل Jeeny، أحد تطبيقات التنقل و حجز المشاوير الشهيرة في المملكة العربية السعودية والأردن، والذي يعتبر من بين التطبيقات الأولى التي تم إطلاقها على الساعة، طيران الإمارات، إحدى شركات الطيران الدولية الرائدة في العالم، طلبات، أحد التطبيقات الرائدة في توصيل الطعام في المنطقة، تطبيق رشاقة أحد أفضل التطبيقات للصحة واللياقة البدنية، وتطبيق مؤسسة تاكسي دبي (DTC)، أحد أكبر مشغلي سيارات الأجرة في دبي والتابعة لهيئة الطرق والمواصلات الحكومية بدبي (هيئة الطرق والمواصلات). هؤلاء هم أول الشركاء الذين شاهدوا تطبيقاتهم تعمل على ساعتي HUAWEI WATCH 3|3 Pro الجديدتين.

وفي التفاصيل، فقد تعاونت هواوي وطيران الإمارات لتوفير تجربة سلسة ومريحة لمستخدمي ساعتي HUAWEI WATCH 3|3 Pro أثناء استخدام التطبيق على الساعة الذكية التي تم إطلاقها حديثًا. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن استرداد تفاصيل رحلتهم ببساطة عن طريق إدخال مرجع الحجز الخاص بهم مباشرةً على الساعة الذكية من دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم. وسوف يتمكنون، بمجرد استرداد حجزهم، من تلقي تحديثات الحالة المتعلقة بحجزهم مع طيران الإمارات وحالة الرحلة بنظرة بسيطة على معصمهم.

هذا وعملت هواوي أيضًا عن كثب مع Jeeny، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من عرض حالة وإشعارات رحلاتهم أثناء التنقل مباشرة من الساعة الذكية. عندما يتعلق الأمر بتطبيق طلبات، تتحول الساعة الذكية إلى مساعد ذكي من خلال تتبع وإخطار المستخدمين بحالة طلب الطعام الخاص بهم. علاوة على ذلك، عند استخدام تطبيق رشاقة على HUAWEI WATCH 3|3 Pro، سيتمكن المستخدمون من تتبع وجمع المعلومات والبيانات الصحية الحيوية مثل قياس معدل ضربات القلب والتقارير في الوقت الفعلي. يقدم التطبيق أيضًا معلومات ونصائح أخرى عن الصحة واللياقة البدنية ويتكامل بسلاسة مع تطبيق الهاتف المحمول لمنح المستخدم تجربة شاملة.

أيضا متوفر الآن للتنزيل من متجر AppGallery على ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro تطبيق خرائط Petal Maps التي توفر التنقل المريح مباشرة في الساعة الذكية، مما يجعل الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى للمستخدمين الذين يمشون أو يركبون الدراجات للوصول بسهولة إلى الاتجاهات من خلال إلقاء نظرة على معصمهم

تدعم ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro أيضاً التحكم الذكي بإيماءات اليد* والتي تستشعر بذكاء مختلف إيماءات اليد. على سبيل المثال، يمكنك الرد على مكالمة واردة عن طريق تحرير قبضتك المشدودة والإشارة بمعصم مرتفع.

* مطلوب تحديث OTA

هاتف HUAWEI nova 8

يوجد داخل نظام كاميرا Nebular كاميرا رباعية قوية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، مما يُمكن المستخدم من التقاط صور رائعة أثناء الاستكشاف.

HUAWEI nova 8

يوفر دعم شاحن HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط على المستخدم عناء شحن الجهاز بشكلٍ متكرر، خاصةً أثناء تشغيل الألعاب والأفلام. يُمكن شحن الهاتف ليصل إلى نسبة 60 في المئة في 15 دقيقة فقط، و100 في المئة في 35 دقيقة فقط، في هذه الأثناء، يُمكن الاستمتاع بتناول وجبة الإفطار أو شرب فنجان من القهوة، ثم يحصل المستخدم على الهاتف مشحوناً بالكامل وجاهز للاستخدام.

صُممت شاشة هاتف HUAWEI nova 8 خصيصاً لتدعم الطريقة التي يتصفح بها الأشخاص اليوم ويلعبون الألعاب، ويدعم الهاتف معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات يبلغ 240 هرتز، لجعل كل لمسة وتمريرة تفاعلية. ومع عمق ألوان يصل إلى 10بت، وما يصل إلى 392 نقطة في البوصة، يُمكن للشاشة عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون.

يعمل هاتف HUAWEI nova 8 بواجهة EMUI 12، مما يوفر تجربة ذكية وسلسة. يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI nova 8، حيث يُمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. ومع تطبيق مكالمات MeeTime، يُمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، وذلك أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة العلامات عليها.

السعر والتوافر

تأتي ساعة HUAWEI WATCH 3 بإصدار Active و Classicو Eliteوتأتي ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro بإصدار Classic وElite. تتوفر سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 الان في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 1,599 ريال

يأتي هاتف HUAWEI nova 8 بلون الذهبي المتورّد ومتاح ايضاً للشراء بسعر 1،899 ريال سعودي. يمكنك الشراء من متجر هواوي الرئيسي في رياض بارك وعبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية