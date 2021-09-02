منذ انطلاقها قبل نحو خمس سنوات استطاعت NHC الوطنية للإسكان المطور الوطني الرئيسي في المملكة العربية السعودية أن تغير مفهوم السكن في المملكة العربية السعودية، ليتجاوز المفهوم التقليدي الضيق وهو حدود الوحدة السكنية إلى أبعاد أوسع وأشمل وأكثر رحابة من وحدة محاطة بالأسوار إلى المرافق والحدائق والمجمعات السكنية وغيرها مما تتضمنه المجتمعات العمرانية الجديدة. هذا المفهوم الجديد هو نتاج عمل دؤوب لقطاعات مختلفة ومترابطة تعمل ليل نهار لإيجاد المسكن المناسب للمواطن السعودي والذي يلبي طموحاته، وتناسب مع كافة شرائح المجتمع، ويعزز من جودة الحياة.

«مسكنك وأكثر»، هو الشعار المناسب لوصف ما تقوم NHC الوطنية للإسكان من خلال مشاريعها المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، فالمسكن المناسب والعصري أصبح متاحًا بوفرة مع زيادة المعروض العقاري ضمن مجتمعات عمرانية توفر الرفاهية والراحة لقاطنيها، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ولتحقيق هذه الأهداف على الوجه المأمول قدمت NHC الوطنية للإسكان إلى المملكة مفهوم الضواحي الضخمة التي تحوي مجتمعًا كبيرًا يحقق احتياجاته ويحيا الهدوء جنبا إلى جنب، فقدمت ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بمدينة جدة.

على الرغم من قصر المدة وضخامة المستهدفات والتطلعات، فإن إنجازات الشركة على المستوى الوطني كبيرة ولا تزال تسعى للمزيد، ففي مجال السكن حققت الشركة في العام 2021 فقط أكثر من 12 ألف وحدة سكنية جديدة وتعمل على إنجاز 107 مشاريع مختلفة ستقدم للمعروض العقاري أكثر من 113 وحدة سكنية. هذا العدد الضخم من المشاريع انعكس على حجمها وقيمتها التي بلغت 72 مليار ريال سعودي، يشارك بها أكثر من 71 مطورًا.

وتعمل «الوطنية للإسكان» على زيادة المعروض العقاري في المملكة من خلال مشاريع سكنية ضخمة تضخ آلاف الوحدات. وتستهدف الشركة في مدينة الرياض ضخ أكثر من 147 ألف وحدة سكنية على مساحة أكثر من 83 مليون متر مربع بحلول 2030.

وتأتي مشاريع الشركة ضمن خططها للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70% وفق رؤية السعودية 2030.