قفزت أسعار العملات الرقمية أمس (الأربعاء) بشكل جماعي، وقادت بولكادوت المكاسب، كما زادت قيمة عملة بيتكوين (الأشهر عالميا) خلال تداولات أمس بنسبة 0.06% إلى 47.583.36 دولار.وصعدت القيمة السوقية لعملة بيتكوين خلال تداولات أمس إلى مستوى 894.70 مليار دولار، وجاء حجم التعاملات عند مستوى 1.03 مليار دولار في آخر 24 ساعة.وترافق صعود بيتكوين في الأيام الماضية مع رهانات للمستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.وسجلت بيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير الماضي.والأسبوع الماضي أيضا، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات.وارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 8.53% إلى 3.520.82 دولار. وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.33% إلى 0.279439 دولار.