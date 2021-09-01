رغم استحواذ شركات سعودية على نسبة 29.91% في شركات هندية متخصصة في إنتاج الأرز؛ بهدف تعزيز سلسلة إمدادات هذه السلعة الاستراتيجية وجعلها أكثر قوة، سجلت أسعار الأرز في السعودية تبايناً في آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن يوليو الماضي، إذ شهدت أسعار أرز مزة هندي ارتفاعاً بنسبة 1.26% لمستوى 74.82 ريال للكيس زنة 10 كيلوغرامات، بينما تراجعت أسعار الأرز البسمتي الأبيض الهندي بنسبة 0.67%، إلى سعر 90.32 ريال للكيس زنة 10 كيلوغرامات.من جهتها، كشفت مصادر لـ«عكاظ» أن تباين أسعار الأرز جاء بسبب أزمة فايروس كورونا، التي أدت إيقاف مصانع هندية ومنع تصدير شحناتها للأسواق العالمية، لأن الشركات الهندية تعتبر المورد الرئيسي للأرز في السعودية.وبينت المصادر، أن التباين في الأسعار وارد تبعاً لتعدد الشركات الموردة، واختلاف العلامات التجارية، وكذلك درجة جودة الإنتاج، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي لدى الشركات المستوردة في السعودية قادر على تغطية الطلب المحلي لفترة لا تقل عن عام كامل، وتوقعت عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة مع وجود كميات كبيرة من الأرز في المخازن.من جهتها، أظهرت جولة «عكاظ» على متاجر وأسواق كبرى في محافظة جدة، وجود عروض سعرية على مختلف العلامات التجارية للأرز، إذ سجلت أسعار أرز بنجابي بسمتي أبيض 58.75 ريال، بعدما كان 79.95 ريال، بينما بلغ أرز بسمتي مزة هندي 69.95 ريال، بعدما كان 82.95 ريال، و24.50 ريال للأرز المصري للكيس زنة 5 كيلوغرامات.