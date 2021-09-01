أعلنت شركة Ookla®️ العالمية المالكة لتطبيق Speedtest®️ والرائدة في مجال ذكاء شبكات النطاق العريض، تتويج شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بجائزة «شبكة الموبايل الأعلى تقييماً في المملكة» عن الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2021، وفقاً لآراء مستخدمي الهواتف المحمولة في المملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات موبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران «إن موبايلي تفخر بحصولها على تلك الجائزة، وتؤكد لعملائها المضي قدما في تطوير خدماتها والارتقاء بها، وتوفير أفضل وأحدث التقنيات والحلول لهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ookla دوغ ساتليس «يستخدم الملايين من الأشخاص Speedtest لقياس أداء شبكتهم الثابتة والمتنقلة يومياً. ويُعد تقييمهم لمزود الخدمة في Speedtest مؤشراً رئيسياً لرضا المستهلك بشكل عام عن شبكتهم. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن حصول شركة موبايلي على أعلى تقييم لشبكة الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية بناءً على نظام التصنيف الخاص بنا من فئة الخمسة نجوم. وهذه الجائزة هي شهادة على المستوى الاستثنائي لشركة موبايلي ومدى رضا العملاء عنها في الربع الأول والثاني من عام 2021».

يذكر أن Ookla®️ هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال ذكاء شبكات الجوال والنطاق العريض، واختبار التطبيقات والتقنيات ذات الصلة. وتجمع Speedtest®️ منصة اختبار الشبكة الرائدة في Ookla®️ مئات الملايين من القياسات حول أداء وجودة الشبكات حول العالم كل يوم، بناء على تقرير اختبار أداء السرعة من Ookla of Speedtest Intelligence للربعين الأول والثاني من 2021.