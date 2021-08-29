أعلنت «زين السعودية» عن دعمها مبادرة خدمة «التجوال المحلي» التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف توفير أعلى شمولية لخدمات الاتصالات في كل مناطق ومدن المملكة، وبخاصة القرى والهجر. وتم تدشين المرحلة الأولى لهذه الخدمة في منطقة عسير، كما هو مخطط، حيث سيتمكن المستفيد من خدمات الاتصالات في هذه المنطقة من الاستفادة من أي شبكة اتصالات متوفرة في حال عدم توفر تغطية من شبكة مزود الخدمة الأساسي. ومن المتوقع أن تشمل هذه الخدمة كل التجمعات السكانية من القرى والهجر، حيث سيستفيد منها حوالي 21 ألف قرية وهجرة موزعة على 147 محافظة في مختلف أنحاء المملكة، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس التنفيذي للأعمال والنواقل والمشغّلين في «زين السعودية» المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان بالإطلاق الفعلي لخدمة «التجوال المحلي»، مؤكداً على شراكة «زين السعودية» الكاملة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المبادرة، ودعمها المطلق لجهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة ولتمكين التحوّل الرقمي وشموليته، وتوفير أفضل خدمة اتصالات وإنترنت للأفراد على امتداد أراضي المملكة.

وتابع قائلاً: «التزامنا في استدامة وشمولية خدمات الاتصالات والإنترنت في المملكة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا لحياة أفضل لجميع أبناء وطننا الغالي والمقيمين فيه. ولطالما كنّا في (زين السعودية) من أوائل المبادرين إلى تبني ودعم مثل هذه المبادرات الوطنية، مستلهمين، على الدوام، من رؤية وطموح قيادتنا الرشيدة لتوفير الأفضل لمجتمعنا؛ ومما لا شك فيه، أن إطلاق خدمة التجوال المحلي سيساهم في إرساء استراتيجية متوازنة تحقق التحوّل الرقمي بصورة أكثر شمولية من ناحية إيصال الخدمة إلى جميع السكان والزوار أينما وجدوا على أراضي المملكة، وكذلك تحسين تجربة المستخدم ومنحه خيارات عدة و بأسعار تنافسية».

الجدير بالذكر إلى أن الاستفادة من خدمة التجوال المحلي ستكون وفق تكلفة مشغل الخدمة الأساسي ومن دون أي رسوم إضافية على المستفيد.