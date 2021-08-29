سجلت الصادرات غير النفطية السعودية أعلى مستوى شهري في تاريخها خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ تلك الصادرات 23.5 مليار ريال (21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير)، بعد أن تجاوزت حاجز 20 مليارا في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع لأول مرة، وبلغت نسبة ارتفاع الصادرات نحو 40% على أساس سنوي التي سجلت آنذاك 16.8 مليار ريال.

ويأتي هذا الصعود تزامنا مع خطة رؤية 2030 لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021، وكانت أعلى وجهات التصدير الصين، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3.0 مليار ريال، تليها الإمارات بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا، والهند بقيمة بلغت 1.3 مليار، و1.2 مليار ريال على التوالي.

واستحوذ منتج «البولي بروبلين» على النصيب الأعلى من الصادرات السعودية إلى الخارج، وبلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 2.3 مليار ريال، ثم منتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 470 مليون ريال، ومنتج السكر من قطاع المنتجات الغذائية الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 70 مليون ريال، ومنتج أشرطة بوليمرات الإثيلين من قطاع التعبئة والتغليف الذي بلغت قيمة صادراته خلال شهر يونيو من العام الحالي 100 مليون ريال.

وكانت المنافذ البحرية الأعلى تصديرا للمنتجات بإجمالي صادرات 17.8 مليار ريال، ثم البرية بقيمة 3.7 مليار ريال، وأخيرا المنافذ الجوية بصادرات بلغت 2.0 مليار ريال.

وساهمت جودة المنتجات والخدمات السعودية في انتعاش الصادرات، لتصل إلى الأسواق العالمية بما يعكس مكانة المنتج السعودي.