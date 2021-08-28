تقلبت أسعار الطماطم (المجنونة) في العديد من محلات بيع التجزئة ومراكز التسوق المختلفة في جدة، مقارنة بمثيلاتها في حلقات الخضراوات والفواكه، وذلك مع استغلال أصحاب المحلات ومراكز التسويق الكبرى أسعار الجملة في حلقات الخضراوات، وشراء كميات كبيرة من الطماطم؛ نظرا إلى تقلب أسعارها طوال العام ثم بيعها بالتجزئة للمواطنين والمقيمين، محققين أرباحا كبيرة، طبقا لما يؤكده بائعون في حلقات الخضراوات.«عكاظ» رصدت حالة التقلب في الأسعار من خلال جولات ميدانية، وبحسب ما أكده عدد من البائعين، فإن كرتون الطماطم المحلية زنة ما بين 3- 5 كيلوغرامات يباع في حلقة الخضراوات بنحو 8- 10 ريالات، بينما الطماطم المصرية أو التركية (المستوردة) بـ12 ريالا، في حين يباع الكيلوغرام الواحد فقط في المحلات ومراكز التسوق بما يتراوح بين 7- 8 ريالات، لافتين إلى أن أصحاب المحلات تتضاعف أرباحهم من بيع الطماطم فقط وتتخطى نسبتها 100%.من جهتهم، طالب مستهلكون بإحكام الرقابة من الجهات المختصة على محلات التجزئة، ومراقبة الأسعار للخضراوات والفواكه بناء على أسعار أسواق الخضراوات الرئيسية.وقال علي الزهراني (مستهلك): «الأسعار تختلف يوميا، فما أشتريه بالأمس يختلف سعره اليوم وربما غدا، خصوصا أسعار الخضراوات والفواكه، وفي مقدمتها الطماطم، إذ تزيد الأسعار في محلات التجزئة عن حلقات الخضراوات بنسبة كبيرة تتعدى أحيانا الـ100%، واليوم اشتريت 2 كيلو طماطم من أحد المحلات، وكان السعر 16 ريالا، في حين أن الصندوق زنة 5 كيلوغرامات لا يتعدى سعره 12 ريالا في حلقة الخضراوات».وبين بدوي شوربجي (بائع بأحد محلات بيع الخضراوات والفواكه بالتجزئة) أن الأسعار تختلف عما هي عليه في «حلقة الخضار»، خصوصا الطماطم، بسبب أن المحلات تتحمل تكاليف مختلفة، منها الإيجارات، ورواتب العمال، ورسوم النقل، ما يفرض على أصحاب المحلات زيادة الأسعار لتغطية تلك التكاليف.«تقلبات الطماطم»8 - 10 ريالات سعر صندوق الطماطم المحلية12 ريالا سعر صندوق الطماطم المستوردة7 - 8 ريالات سعر الكيلو الواحد بالمحلات