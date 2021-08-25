



أعلنت هواوي قرب إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة هواتف HUAWEI nova المحبوبة والشهيرة - هاتفHUAWEI nova 8 في المملكة العربية السعودية، والذي سيصبح متوفرا للطلب المسبق ابتداء من 26 أغسطس، الهاتف الجميل بكاميرا مذهلة، ويأتي مع كاميرا رباعية رائعة بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشاحن هواوى فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، وشاشة OLED المنحنية بمعدل تحديث 90 هيرتز رائعة، بالإضافة إلى وظائف الجهاز الفائق وخصائص واجهة المستخدم EMUI 12 وميزات مستقبلية رائعة لتجربة هاتف ذكي مبهجة.

تصميم مذهل وأنيق

إذن، ما هو الجديد في هاتف HUAWEI nova 8؟ مرددا أسلوب المستهلكين الشباب أثناء التنقل، سوف يلفت هاتف HUAWEI nova 8 نظرك أولا بمظهره المذهل. لا يحتوي فقط على جسم نحيف وخفيف الوزن، ولكن يتميز هاتف HUAWEI nova 8 الجديد أيضا بشاشة OLED منحنية تدعم معدل تحديث 90 هيرتز، مع حواف نحيفة وجودة عرض ممتازة. يحتوي هاتف HUAWEI nova 8 على تصميم زجاجي منحنٍ من الأمام والخلف، مع الحفاظ على الأزرار على الجانب للحصول على وظائف وإضفاء روّنق جميل. باستخدام عملية طحن الزجاج المتطورة، فإن الحواف المنحنية من الأمام والخلف تتناسب تماما مع الإطار المعدني الأوسط، مما يجعله ناعما وأنيقا.

كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي لصور ومقاطع فيديو مثالية لتكثيف صورك ومقاطع الفيديو على الوسائط الاجتماعية الخاصة بك

وتم تجهيز هاتف HUAWEI nova 8 بكاميرا رباعية مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي القوية وتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة وكاميرا بزاوية عريضة جدا بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، لتتيح لك التقاط صور ومقاطع فيديو بشكل واضح. وباستخدام تقنية دمج الضوء 4 في 1 المذهلة، فهي قادرة على التقاط المزيد من التفاصيل بجودة واضحة وضوح الشمس سواء خلال النهار أو حتى في الليل.

وتعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة جدا في الجزء الخلفي من هاتف HUAWEI nova 8 معا لتمكين الفيديو ثنائي الرؤية – Dual-View. واحدة مسؤولة عن التقاط الصورة بأكملها، والآخرة تستخدم لقطات عن قرب، لإضافة لمسة لطيفة لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

عندما يتعلق الأمر بالتقاط لحظاتك الشخصية، فإن صورك الشخصية مع أصدقائك لا بد أن تلعب دورا في ذلك. الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل في هاتف HUAWEI nova 8 تجعلك أنت وأصدقاءك تبدون مذهلين في كل صورة شخصية. كما أنها تدعم وضع Super Night Selfie التي تعزز تلقائيا ظروف الوجه وتحسن تفاصيل الخلفية. وبالإضافة إلى ذلك، تجعل الكاميرا الأمامية عالية الدقة HUAWEI nova 8 بدقة 32 ميجابكسل أنت وأصدقاءك مذهلين في كل صورة شخصية. كما أنه يدعم وضع Super Night Selfie الذي يعمل تلقائيًا على تحسين ظروف الوجه وتحسين تفاصيل الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة على إزالة التوهجات من النظارات بذكاء، مما يجعلك تبدو رائعًا حتى في الليل.

شحن سريع كالبرق لمزيد من المتعة مع شاحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge 66 واط

لا أحد يحب شحن هواتفه بين الحين والآخر أو نفاد البطارية في منتصف النهار! تعرف هواوي ذلك، وتأكدت من تزويد هاتف HUAWEI nova 8 بشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط. يمكن شحن هاتف HUAWEI nova 8 بنسبة 60 بالمائة في 15 دقيقة فقط و100 بالمائة في 35 دقيقة.

تصميم خفيف الوزن ونحيف للغاية

بشكل عام، يبلغ سمك هاتف HUAWEI nova 8 7.64 ملم ويبلغ وزنه نحو 169 جرامًا، مما يوفر قبضة فائقة وملاءمة مثالية لراحة يدك. تدعم الشاشة OLED المنحنية مقاس 6.57 بوصة معدل تحديث 90 هيرتز وتنتج 1.07 مليار لون، مما توفر تجربة مشاهدة أكثر ثراءً من أي وقت مضى.

ميزات رائعة لجهاز Super Device وEMUI 12

ضمن ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

وتم إطلاق ساعتي HUAWEI WATCH | 3 Pro في نفس الوقت مع هاتف HUAWEI nova 8. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بوظائف الجهاز الفائق - Super Device في كلا الجهازين: يمكنهم استخدام هاتف HUAWEI nova 8 كنقطة انطلاق لطلب الطعام أو سيارة أجرة (متوافقة مع تطبيقات معينة فقط) وسيحصلون على تحديثات الحالة التلقائية حول طلباتهم مباشرةً على ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro دون الحاجة إلى التوفيق بين الجهازين باستمرار

AppGallery: جميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد

يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI nova 8، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

مع ميزة MeeTime، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة علامات عليها.