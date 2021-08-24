استضافت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم ملتقى توظيف شركة الراجحي للخدمات الإدارية الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام الذي يسعى لتوظيف 200 امرأة تحت مسمى: خدمة العملاء عبر الهاتف «العمل عن بعد»، حيث بلغ عدد المتقدمات 456 امرأة، وبلغ عدد الوظائف المتاحة 200 وظيفة نسائية بالقصيم، فيما بلغ عدد القبول 213 امرأة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى استشعاراً لرسالة الغرفة وأهمية دورها في تقديم ملتقيات وبرامج مؤثرة ومتجددة، من أجل دعم وتنمية الوطن ومساعدة أبنائه في سبيل الحصول على وظائف مناسبة، إضافة لتعزيز مسيرة الغرفة المجتمعية، ومن باب رؤيتها في المساهمة بالبرامج الاجتماعية للمواطنين والمشاركة في البناء الاجتماعي وتقديم العون لكافة أبناء المجتمع بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

كما أن مثل هذه الملتقيات والفرص الوظيفية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية في الغرفة التي تدعم فئات مختلفة من المجتمع بتوفير الفرص التعليمية والتدريبية للمستفيدين والمستفيدات ودعمهم لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً في حياتهم، وهذا الملتقى ما هو إلا ترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية التنموية التي تضطلع بها الغرفة لتعزيز مساهمتها الفعالة التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد.