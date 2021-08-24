أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السلعية في شهر يونيو 2021، سجلت ارتفاعا عن شهر يونيو 2020 بنسبة 91.8% حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة «كوفيد-19»، حيث بلغت قيمتها 84.7 مليار ريال في شهر يونيو 2021، مرتفعة عن 44.2 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 33.7 مليار ريال بنسبة 123.2%.

ووفقا لما نشرته «الإحصاء» اليوم (الثلاثاء) فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية عن مجموع الصادرات الكلي من 62.0% في شهر يونيو 2020 إلى 72.1% في شهر يونيو 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 2.5 مليار ريال بنسبة 3.1%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 40.5% بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، حيث سجلت 23.6 مليار ريال مقابل 16.8 مليار ريال، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (تمثل نسبة 34.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 68.0% بمقدار بلغ 3.3 مليار ريال، و«منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها» (وتمثل نسبة 31.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، وقد ارتفعت بنسبة 49.2% بمقدار بلغ 2.4 مليار ريال عن شهر يونيو 2020، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 1.6 مليار ريال ونسبة 7.2%.

وسجلت الواردات في شهر يونيو 2021 انخفاضا نسبته 0.2% بمقدار بلغ (-0.1 مليار ريال) حيث بلغت قيمتها 46.0 مليار ريال في شهر يونيو 2021 مقابل 46.1 مليار ريال في شهر يونيو 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع مقارنة بشهر يونيو 2020، وكان أكثرها تأثيرا «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» بنسبة (-19.0%) و«الأنسجة ومصنوعاتها» بنسبة (-22.3%)، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2021) بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال بنسبة 2.5%.

ارتفاع نسبة الصادرات السلعية غير البترولية للواردات إلى 51.3% في شهر يونيو 2021

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 51.3% في شهر يونيو 2021 مقابل 36.4 في شهر يونيو 2020، كنتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 40.5% وانخفاض الواردات 0.2% خلال هذه الفترة.

الصين الشريك الرئيسي للسعودية في التجارة السلعية في شهر يونيو 2021

في شهر يونيو 2021، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 15.9 مليار ريال (تمكثل نسبة 18.8% من إجمالي الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 8.3 مليار ريال (9.8% من إجمالي الصادرات، و6.6 مليار ريال (7.8% من إجمالي الصادرات) على التوالي.

وكانت الهند وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين وتايوان وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى الدول العشر 56.6 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 66.8% من إجمالي الصادرات.

كما بلغت قيمة الواردات من الصين 8.3 مليار ريال (18.1% من إجمالي الواردات) في شهر يونيو 2021، مما يجعل هذه الدولة تحت المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 4.5 مليار ريال (9.9% من إجمالي الورادات)، و4.4 مليار ريال (9.6% من إجمالي الواردات) على التوالي.

وكانت الهند وألمانيا واليابان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة ومصر من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 28.8 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.7% من إجمالي الورادات.

أهم 5 منافذ جمركية للواردات خلال شهر يونيو 2021

يعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 11.7 مليار ريال، أي ما يعادل 25.3% من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بنسبة 19.9%، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بنسبة 10.9%، ومطار الملك فهد في الدمام بنسبة 7.8%، والبطحاء بنسبة 7.0%، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 70.8% من إجمالي الورادات السلعية للمملكة.