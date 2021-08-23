توج وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بجائزة «أفضل جهة تمويلية للتطور» في برنامج سكني، وذلك تقديراً لدور البنك الفاعل في تحقيق مستهدفات البرنامج، وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن المناسب من خلال تقديم أفضل العروض التمويلية لعقود التمويل السكني.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج سكني للربع الثاني للعام 2021 المنعقد في مدينة الرياض، بحضور شركاء النجاح في قطاعات التمويل والتطوير العقاري والمقاولات، حيث حقق ساب تطوراً ملحوظاً في تقديم حلول التمويل العقارية والسكنية خلال النصف الأول لعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبهذه المناسبة صرح بشار القنيبط، نائب العضو المنتدب للمصرفية الفردية وإدارة الثروات في ساب، قائلاً: «فخورون بهذا التكريم الذي يؤكد حرص بنك ساب على الإسهام في المبادرات والبرامج التنموية المعنية بتطوير القطاع العقاري والسكني وفق رؤية المملكة 2030. وباعتبارنا مؤسسة مالية رائدة يهمنا في المقام الأول القيام بدورنا كشريك فاعل في مسيرة التنمية والتطوير للمملكة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التركيز على صياغة منتجاتنا المصرفية وفق أعلى المعايير».

يذكر أن البنك السعودي البريطاني يقدم جميع حلول التمويل العقارية مثل التمويل بالمرابحة والإجارة والتورق، والبيع علي الخارطة، والبناء الذاتي، وكذلك منتج أرض وتمويل، ومنتج مسكن وسيولة للحصول على تمويل شخصي وعقاري معاً. بالإضافة إلى برنامج التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية.