ثماني شاشات سينمائية متعددة الوسائط تقدم مجموعة متنوعة من التجارب السينمائية الفاخرة من خلال صالات ماكس وجولد وكيدز دار «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade) هي وجهة ترفيهية عائلية تضم مفاهيم متنوعة تشمل «يلا! بولينج» وبلياردو والهوكي الهوائي يُعتبر هذا الافتتاح، الثالث «لڨوكس سينما»، في إطار الشراكة الطويلة الأمد مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري، المطور الأكبر والأسرع نمواً لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية.

احتفلت «ڨوكس سينما»، بافتتاح أحدث تجاربها السينمائية المتكاملة، مع إطلاق «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» – الرياض (The Esplanade)، يأتي ذلك بعد افتتاح «ڨوكس سينما» في «ذا سبوت» أخيراً. ويشكل هذا الافتتاح المشروع الثالث الذي تم إطلاقه بالكامل بين «ڨوكس سينما» والشركة الموحدة للتطوير العقاري، كجزء من الالتزام بالاستثمار في مشاريع متعددة بقيمة 500 مليون ريال سعودي، لتطوير سبع تجارب متكاملة للترفيه والتسلية والسينما في جميع أنحاء المملكة.

منذ افتتاح أول سينما متعددة الشاشات في العاصمة الرياض في العام 2018، توسعت «ڨوكس سينما» بشكلٍ سريع وقامت بافتتاح تسعة مواقع في العاصمة خلال ثلاث سنوات فقط. وتتميز الدار السينمائية الجديدة التي تضم ثماني شاشات متعددة الوسائط في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade)، بموقعها الإستراتيجي في واحدة من أكثر وجهات التسوق وأسلوب الحياة الفاخرة في الرياض التي لا بد من زيارتها، وتضم صالة «يلا! بولينج» ومجموعة مختارة من الألعاب تشمل طاولات البلياردو والهوكي الهوائي، إضافة إلى خيارات المأكولات والمشروبات لتحقيق تجربة سينمائية شاملة. وتلبي «ڨوكس سينما»، احتياجات وتطلعات مجموعة متنوعة من الأعمار وتفضيلات العملاء في جميع أنحاء المنطقة، وتشكل الدار السينمائية الجديدة عنصر دعم إضافي لهذا التوجه من خلال تجربة لا مثيل لها ذات بصمة خاصة، سيتم تحقيقها لرواد السينما من خلال أربع شاشات تقليدية وصالتين جولد Gold وصالة كيدز KIDS وصالة واحدة ماكس MAX.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي، المملكة العربية السعودية لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما» و«ماجد الفطيم لأسلوب الحياة»: «نواصل في توسعنا وتواجدنا في المملكة العربية السعودية، ونحن متحمسون جداً لجلب المزيد من التجارب الترفيهية إلى المجتمعات في السعودية مع افتتاح «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade). وتشكل أحدث عروضنا هذه، الموقع المثالي للوصول إلى جمهور أوسع من محبي الأفلام وأي شخص آخر يتطلع إلى تحقيق تجربة لا تُنسى. ونحن فخورون بالتعاون مجدداً مع شركة الموحدة للتطوير العقاري، حيث نساهم معاً، بشكلٍ أعمق وأكبر في برنامج جودة الحياة في المملكة ورؤية السعودية 2030. ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في توسعنا في المملكة، لا سيما مع الطلب المتزايد على التجارب السينمائية الغامرة ذات المستوى العالمي. ونتطلع إلى استقبال الجمهور في جميع أرجاء المجتمعات المحيطة وتحقيق المزيد من أسعد اللحظات مع زوارنا».

من جهته، قال سمو الأمير بندر بن خالد آل سعود، رئيس الشركة الموحدة للتطوير العقاري: «تواصل مدينة الرياض في مسيرة النمو والتطور، كخيار ترفيهي قوي في المنطقة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التطور جنباً إلى جنب مع شركة «ماجد الفطيم». وتوفر «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade)، مجموعة متنوعة غنية من التجارب الترفيهية لاستكمال الأنشطة السينمائية على الشاشة، ما يجعله وجهة ملائمة ومثالية لزوار «ذا اسبلاناد» المميزين».

وكانت «ڨوكس سينما»، خلال شهر أبريل، قد افتتحت أول دار سينما متعددة الشاشات على الإطلاق في مدينة «حائل» بالتعاون مع الشركة الموحدة للتطوير العقاري، المطور الأكبر والأسرع نمواً لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية. كما يملكان معاً موقعاً مميزاً في «تاون سكوير» في جدة.

وتملك «ڨوكس سينما» حالياً ما مجموعه 149 شاشة موزعة على 14 دار سينمائية في خمس مدن، ما يجعلها أكبر عارض من حيث عدد الشاشات والحجوزات والحصة السوقية وأكبر موزع مستقل في المملكة. وفي وقتٍ لاحق من هذا العام، ستقوم «ڨوكس سينما» بافتتاح موقع جديد في مدينة «الجبيل».

وتم افتتاح «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade)، وفقاً للإرشادات والتوجيهات الحكومية، حيث تم اعتماد خطة للتعقيم الشامل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية مع المزيد من راحة البال والاطمئنان. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة حجز التذاكر من دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر مع توفر خيارات الدفع من دون تلامس. ولضمان الحفاظ على أفضل الممارسات لجهة تطبيق المسافة الجسدية اللازمة عن الزوار الآخرين، قامت «ڨوكس سينما» في «ذا اسبلاناد» (The Esplanade)، بوضع لافتات إرشادية، إلى جانب التواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء.