أعلنت «رد تاغ»، العلامة الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق عرض خاص في السعودية في يوم 22 أغسطس، ما يتيح للعملاء الحصول على حسومات بقيمة 10 و15 و20 ريالا على مجموعة واسعة من تشكيلات الأزياء.

ويستمر العرض، الذي يُتاح في جميع منافذ البيع التابعة إلى «رد تاغ» في المملكة، حتى يوم 11 سبتمبر 2021.

وفي أعقاب العرض الخاص، أعلنت «رد تاغ» أيضاً عن إجراء سحوبات تتيح الفرصة أمام خمسة آلاف متسوق محظوظ للفوز ببطاقات السعادة من «رد تاغ»، وهي عبارة عن بطاقات هدايا تبلغ قيمة كل منها 100 ريال سعودي، والتي يمكنهم استرداد قيمتها من متاجر تشمل «مكتبة جرير»، و«باندا»، و«رد تاغ»، و«جيمينج». وتتاح فرصة المشاركة في السحوبات أمام جميع المتسوقين في منافذ «رد تاغ» بصرف النظر عن قيمة مشترياتهم، وسواء اشتروا السلع بسعر كامل أو مخفّض.

وتستوحي هذه الحملة مفهومها من النجاح اللافت الذي حققته حملة «ابتسم»، التي شهدت إطلاق العلامة مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للعملاء، بما في ذلك خدمة التبديل في أي وقت ومكان، وخدمة تنسيق الأزياء ومساعدة المتسوقين في اختيار المقاس المناسب، وخدمة التوصيل المجاني إلى المنازل. وتم تصميم السحوبات التي تبلغ قيمة جوائزها نصف مليون ريال سعودي لتعزيز السمعة الطيبة للعلامة والارتقاء بمستوى رضا العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس علامة «رد تاغ» في المملكة العربية السعودية سمير إقبال لاكداوالا: «نجحت رد تاغ في بناء سمعة طيبة من خلال الحملات الترويجية التي تواكب وتتجاوز توقعات عملائنا بشكل مستمر. وتم تصميم جميع العروض الترويجية التي تطلقها رد تاغ بعناية فائقة، سواء من خلال إطلاق التشكيلات الموسمية للأزياء، أو التشكيلات المخصصة للأعياد. ولهذا السبب، وبالتزامن مع رفع حالة الإغلاق في مرحلة ما بعد أزمة كوفيد-19، نرغب بمنح عملائنا مزيداً من الأسباب للشعور بالتفاؤل والفرح».

وتتسم الأوضاع الجديدة لمرحلة ما بعد الأزمة بزيادة أنشطة التسوق في المملكة نتيجةً لرغبة العملاء بزيادة الوصول إلى منتجات العلامة. واستجابت رد تاغ لذلك من خلال تقديم تشكيلات تواكب أحدث توجهات الأزياء العالمية، والتي تستهدف على وجه التحديد المتسوقين الشباب الذين يتطلعون للحصول على أفضل الإطلالات مع إعادة افتتاح الجامعات. كما أطلقت العلامة تشكيلة «العودة إلى المدرسة» في إطار عروضها الحالية الخاصة والمتاحة لعملائها.

وأضاف لاكداوالا: «تشكل سعادة العملاء عنصراً أساسياً في عملنا كعلامة متخصصة بالأزياء، ودافعاً رئيسياً لتحقيق التوسع وتقديم المبادرات. وتعبّر مبادرة #ابتسم عن أسلوبنا الخاص في نشر أجواء البهجة والفرح لدى عملائنا المخلصين، ومنحهم الفرصة للفوز ببطاقات السعادة من رد تاغ، والحصول على حسومات كبيرة على تشكيلات الأزياء المذهلة».