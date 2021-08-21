أكدت وزارة التجارة بدء سريان نظام الغرف التجارية الجديد الذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة للتخفيض للسنتين التاليتين دعماً لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان هذا الفرع يحمل نفس اسم السجل الذي يحمل اشتراكا قائما.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة ويقلل كلفة بدء العمل التجاري.

وأبانت الوزارة أنه ابتداء من السنة الرابعة والخامسة ستكون هنالك رسوم مخفضة، حيث ستكون 500 ريال للمؤسسات و200 ريال للشركات التي يكون رأسمالها أقل من 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة، الأمر الذي يجعل تكاليف بدء النشاط التجاري للسنوات الخمس الأولى تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة بين 33% إلى 75%، وينخفض للمؤسسات بنسبة 96%.

كما نصت اللائحة على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وحثت «التجارة» الراغبين في البدء بأعمالهم التجارية والاستفادة من الإعفاء على زيارة الموقع الإلكتروني للسجل التجاري عبر الرابط: ecr.mci.gov.sa