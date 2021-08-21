تحت شعار «عامك العقاري» شركة إتقان العقارية رائدة المزادات والتسويق العقاري بالمملكة تواكب العام الهجري الجديد 1443هـ، بطرح 20 عقاراً مميزاً بمدينة الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية تتجاوز قيمتها السوقية ملياري ريال، سيتم بيعها عبر قنوات البيع المباشر والمزادات المرئية عبر منصات الشركة والقنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، تمثل العقارات المراد طرحها قريباً فرصة سانحة للاستثمار العقاري بمناطق الجذب الاستثماري في المملكة، وهي عبارة عن أراضٍ مكتملة الخدمات ومزارع وفنادق ومراكز تسوق وعمائر بمواقع مميزة تتنوع فرص الاستثمار فيها.

وأوضحت شركة إتقان العقارية في بيانها الصحفي أن العقارات المطروحة في مدينة الرياض تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية ومزارع وأبراح تبلغ مساحتها الإجمالية 410.600.86 مترا مربعا، وهي أرض المونسية، وأرض السلي، والمعيزيلة، وعمارتا الصانع وتبراك، وبرج العبيلان.

وأبانت «إتقان» أن العقارات في المنطقة الغربية تمثل أراضي سكنية وتجارية وعمائر بمواقع مختلفة تتعدد فيها الفرص الواعدة للاستثمار الآمن تقدر مساحة جميع العقارات بـ 911.292.573 مترا مربعا، وهي أراضي «السلام والشوقية والعزيزية الغربية والشمالية وعسفان وخليج سلمان»، بالإضافة إلى عماير العتيبة.

وفي المنطقة الشرقية تطرح «إتقان» ست عقارات بمدينتي الخبر وبقيق وهي على النحو التالي: «بلازا العزيزية بمساحة 4.535.19 مترا مربعا، وعمارة مركز بمساحة 1.348.71 مترا مربعا، ومحطة الثقبة التي تقدر مساحتها بـ460.13 مترا مربعا، وعمارتا بدر واحد واثنين اللتان تقدر مساحتهما الإجمالية بـ906.61 مترا مربعا، وفندق لي ريلاكس الذي تبلغ مساحته 650 مترا مربعا».

ودعت إتقان العقارية عملاءها من داخل المملكة وخارجها لمزيد من المعلومات بزيارة منصاتها الرقمية عبر حسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم: (920001019) أو على الجوال (0539962000).

يذكر أن شركة إتقان العقارية تحرص خلال طرحها للمنتجات العقارية على التطوير والمواكبة وتنفيذ المزادات بصور مبتكرة تتوافق مع المرحلة الحالية حرصاً على تحقيق كافة وسائل السلامة لعملائها، كما تتميز المزادات بتوظيف التقنيات الرقمية والتوثيق لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة، فهي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.