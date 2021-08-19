من بين جميع الأجهزة القابلة للارتداء، تشبثت الساعات الذكية، وهي تكتسب شعبية حقيقية - ربما ببطء، ولكن بثبات. تعتبر الساعات الذكية مفيدة بشكل لا يصدق لأنها لا تخبرك فقط بالتاريخ والوقت، ولكنها قادرة على القيام بمجموعة من الأشياء الأخرى مثل إبقائك على اتصال عبر المكالمات والرسائل وتتبع لياقتك ومراقبة صحتك وتقديم مجموعة من الإشعارات المختلفة من التطبيقات التي تم تنزيلها على هاتفك الذكي والعديد من الميزات المفيدة الأخرى.

إذا كنت تريد أفضل ساعة ذكية، فأنت تبحث عن مقبس حقيقي للصفقات. أنت بحاجة إلى ساعة تبقيك على اتصال بالعالم من حولك، وتبدو جيدًا إلى حد تطابق أي ملابس ترتديها، وتشعر بالراحة عند ارتدائها لساعات طويلة، وتراقب صحتك، وتتبع جهودك أثناء التمرين، وتدوم لفترة وقت طويل بين عمليات الشحن وآخر مزود بأدوات مفيدة مثل المنبه والمؤقتات والتذكيرات لمساعدتك على البقاء في القمة دومًا.

أعلنت هواوي مؤخرًا عن إطلاق ساعتي HUAWEI WATCH 3 و WATCH 3 Pro اللتين تجلبان تجارب حياة مريحة وذكية مدعومة بالتفاعل المعزز والاتصال المستقل والتواصل البيني لجميع السيناريوهات. إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة في الممكلة العربية السعودية, فيجب أن يكون لديك ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الجديدة في رادارك وإليك السبب بالضبط.

الساعة ذكية الأكثر أناقة مع أطول عمر للبطارية

لا شك أن الهواتف المحمولة قد جلبت مزيدًا من الراحة للحياة اليومية. ومع ذلك، عندما تكون بالخارج لممارسة الأنشطة الخارجية، قد تجد أنه من غير الملائم إحضار هاتفك معك. مع ملاحظة هذه الاشكالية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro نظام اتصال مستقل. علاوة على ذلك، تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro بعمر بطارية طويل جدًا، الساعة تدعم عمر بطارية يصل إلى خمسة أيام في الوضع الذكي وتوفر 21 يومًا في وضع عمر بطارية طويل الأمد.

تحقق ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro توازنًا بين الساعة الذكية وجماليات الساعة التقليدية. تم تزيين جسم الساعة المصقول المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بلوحة من الزجاج ثلاثي الأبعاد شديد الانحناء وشاشة كبيرة، تتوج بتصميم أنيق لسلسلة الساعات الذكية. ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro هي أول ساعة ذكية من هواوي تأتي مع تاج دوار ثلاثي الأبعاد يوفر ردود فعل لمسية. بفضل التعرف على حركة الإصبع عالي الدقة، يمكن للمستخدمين تكبير وتصغير الصور والتمرير عبر خيارات القائمة بدقة وبسهولة تامة.

صُنعت ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro من التيتانيوم من الدرجة الفضائية مدمجة مع عدسة زجاجية من الياقوت التي تضمن المتانة. هذه الساعة الذكية ليست ممتعة من الناحية الجمالية فحسب، بل إنها أيضًا قادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية واختبار الزمن، مما يوفر مستوى لا يصدق من الحماية في أي لحظة.

أُطلقت ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro مع مجموعة أكثر اتساعًا من وجوه الساعة التي توفر خيارات للمستخدمين لتخصيص ساعتهم الذكية. مع مجموعة واسعة من الموضوعات المبتكرة والمثيرة للاهتمام بما في ذلك التكنولوجيا والألعاب وDIY ومقاطع الفيديو القصيرة.

المراقبة الصحية طوال اليوم

ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro هي مساعد محترف لمراقبة اللياقة البدنية، حيث يوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، واكتشاف درجة حرارة الجلد باستخدام مستشعر درجة الحرارة الجديد عالي الدقة، وكشف السقوط، وتنبيه SOS. إلى جانب ميزات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة SpO2 على مدار 24 ساعة والنوم والضغط، تتيح لك مجموعة الميزات الشاملة للساعة الذكية البقاء على اطلاع دائم على حالتك الصحية.

تجربة الأجهزة الفائقة

يمكن لمستخدمي HUAWEI WATCH 3|3 Pro، بفضل إمكانات الجهاز الفائقة، التي توفر تجربة ذكية في جميع السيناريوهات، الوصول مباشرةً من ساعاتهم الذكية إلى العديد من التطبيقات الذكية.

تعاونت Huawei مع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق تطبيقاتها في HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، مثل Jeeny، أحد تطبيقات التنقل و حجز المشاوير الشهيرة في المملكة العربية السعودية والأردن، والذي يعتبر من بين التطبيقات الأولى التي تم إطلاقها على الساعة، Anghami، أحد أكبر تطبيقات بث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طيران الإمارات، إحدى شركات الطيران الدولية الرائدة في العالم، طلبات، أحد التطبيقات الرائدة في توصيل الطعام في المنطقة، تطبيق رشاقة أحد أفضل التطبيقات للصحة واللياقة البدنية، وتطبيق مؤسسة تاكسي دبي (DTC)، أحد أكبر مشغلي سيارات الأجرة في دبي والتابعة لهيئة الطرق والمواصلات الحكومية بدبي (هيئة الطرق والمواصلات). هؤلاء هم أول الشركاء الذين شاهدوا تطبيقاتهم تعمل على ساعتي HUAWEI WATCH 3|3 Pro الجديدتين.

تعاونت هواوي وطيران الإمارات لتوفير تجربة سلسة ومريحة لمستخدمي ساعتي HUAWEI WATCH 3|3 Pro أثناء استخدام التطبيق على الساعة الذكية التي تم إطلاقها حديثًا. وأصبح بإمكان المستخدمين الآن استرداد تفاصيل رحلتهم ببساطة عن طريق إدخال مرجع الحجز الخاص بهم مباشرةً على الساعة الذكية من دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم. وسوف يتمكنون، بمجرد استرداد حجزهم، من تلقي تحديثات الحالة المتعلقة بحجزهم مع طيران الإمارات وحالة الرحلة بنظرة بسيطة على معصمهم.

عملت هواوي أيضًا عن كثب مع Jeeny، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من عرض حالة وإشعارات رحلاتهم أثناء التنقل مباشرة من الساعة الذكية. عندما يتعلق الأمر بتطبيق طلبات، تتحول الساعة الذكية إلى مساعد ذكي من خلال تتبع وإخطار المستخدمين بحالة طلب الطعام الخاص بهم. علاوة على ذلك، عند استخدام تطبيق رشاقة على HUAWEI WATCH 3|3 Pro، سيتمكن المستخدمون من تتبع وجمع المعلومات والبيانات الصحية الحيوية مثل قياس معدل ضربات القلب والتقارير في الوقت الفعلي. يقدم التطبيق أيضًا معلومات ونصائح أخرى عن الصحة واللياقة البدنية ويتكامل بسلاسة مع تطبيق الهاتف المحمول لمنح المستخدم تجربة شاملة.

أيضا متوفر الآن للتنزيل من متجر AppGallery على ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، خرائط Petal Maps التي توغر التنقل المريح مباشرة في الساعة الذكية، مما يجعل الوصول إليها أكثر من أي وقت مضى للمستخدمين الذين يمشون أو يركبون الدراجات للوصول بسهولة إلى الاتجاهات من خلال إلقاء نظرة على معصمهم.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro أيضاً التحكم الذكي بإيماءات اليد* والتي تستشعر بذكاء مختلف إيماءات اليد. على سبيل المثال، يمكنك الرد على مكالمة واردة عن طريق تحرير قبضتك المشدودة والإشارة بمعصم مرتفع.

* مطلوب تحديث OTA

أكثر من 100 وضع تمرين لتلبية جميع أنواع المستخدمين

توفر ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro ميزة مراقبة رياضية مطورة، حيث توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 17 وضع تمرين احترافي، و 12 تمرينًا في الهواء الطلق (الجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترياتلون، والتزلج، التزلج على الجليد والتزلج الريفي على الثلج وميدان قيادة الجولف) و 7 تمارين داخلية (المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة في المسبح والتدريب المجاني والآلة الإهليلجية وآلة التجديف). بغض النظر عن الرياضة التي تهتم بها، فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 جاهزة لمواجهة التحدي معك.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro بنظام GNSS متعدد الأوضاع عالي الدقة يدعم GPS و Beidou و GLONASS و WATCH 3 و QZSS، لذلك فهي لا تتلقى المزيد من بيانات الأقمار الصناعية لتحديد المواقع فحسب، بل تجعل تسجيل الحركة أكثر موثوقية ومسار الحركة أكثر دقيق.

بفضل الأجهزة القوية مثل المحرك ثلاثي الأبعاد، ومحرك الجسيمات، وإمكانيات فك تشفير الفيديو ومحرك عرض iGraphics، توفر الوجوه الجديدة الكاملة للمعلومات والألعاب والرسوم المتحركة المخصصة مظهرًا فريدًا على HUAWEI WATCH 3 Pro.

باختصار، إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية جديدة تتخطى حقًا جميع الحدود التي وضعتها الساعات الذكية الأخرى في السوق، فإن ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الجديدة هي ساعتك التي توفر لك راحة البال مما يجعلها أفضل اختيار لدينا للساعة الذكية لعام 2021 في الآن!

كونوا مستعدين!