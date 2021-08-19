نظم البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، الملتقى الافتراضي بعنوان «تطلعات الرؤية لوجهة سياحية عالمية»، واستعرض خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة للوجهة العالمية للسياحة السعودية «مشروع البحر الأحمر»، بحضور كبار المستثمرين المحليين والعالميين ومشاركة الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري.واستعرض الملتقى أبرز التطورات لمراحل مشروع البحر الأحمر الذي من المرتقب أن يشهد تدشين مرحلته الأولى نهاية العام الحالي، الذي يعتبر واحداً من بين المشاريع الثلاثة الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.وأكد باغانو أن البنك الأهلي السعودي شريك داعم لمشروع البحر الأحمر، باعتباره أكبر بنك على مستوى المملكة وبفضل مركزه المالي القوي ومكانته كأكبر ممول مؤسسي، وعبر عن امتنانه لعرض فرص الشراكة الواعدة المتاحة أمام المستثمرين، مبيناً أن مشروع البحر الأحمر سيحقق منافع اقتصادية كبيرة بالنظر إلى عناصر الجذب المحيطة. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري أن تنظيم البنك لهذا الملتقى الذي حضره مجموعة من المستثمرين المهتمين بالفرص الاستثمارية في المملكة، يأتي تأكيداً على استمرار دعم البنك للمبادرات الاقتصادية والاستثمارية المندرجة ضمن رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق نحو المستقبل.