وقع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، اليوم (الأربعاء)، عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء ضمن مبادرات التحول الوطني، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، وذلك برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وكشف المهندس الفضلي، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى أكثر من 33%، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال سنوياً، مؤكداً أهمية الوصول إلى آلية ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء، من خلال تكاتف الجميع في التوازن في شراء المواد الغذائية وتذكّر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين للحد من أثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد.

وبين أن الحملة التوعوية ستسهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والغذائية بشكل فعال والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، أفاد المهندس الفارس بأن الوصول إلى نسب أقل في الفقد والهدر في الغذاء يتم عبر مسارات متعددة منها الحملات التوعوية، وذلك بإشراك جميع أفراد المجتمع سعياً لتحقيق أهداف البرنامج التي تصب في تقليل المفقود والمهدر في الغذاء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع، مبيناً أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الفعالة في حفظ اقتصاديات الوطن بحكم إدارتها لهذا الملف، وعلاقتها المباشرة بسلعة غذائية حيوية.