أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال النصف الأول من العام الحالي، إجراءات أكثر من 39 مليون طن من البضائع الواردة إلى المملكة، وأكثر من 36 مليون طن من البضائع التي تم تصديرها عبر المنافذ الجمركية، بقيمة إجمالية للبضائع الواردة تجاوزت 302 مليار ريال، وبقيمة تجاوزت 128 مليار ريال للبضائع الصادرة.وتُشير إحصائيات الهيئة إلى أن المنافذ الجمركية قامت بإنجاز أكثر من 2.3 مليون معاملة جمركية ما بين معاملات استيراد وتصدير وإعادة تصدير وترانزيت، إضافة إلى إنهاء إجراءات أكثر من 1.1 مليون حاوية.كما أوضحت الإحصائيات أن المنافذ الجمركية أنهت خلال نفس المدة إجراءات أكثر من مليون مركبة مغادرة، في حين بلغت المركبات القادمة التي أُنهيت إجراءاتها أكثر من 1.1 مليون مركبة.