سجل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنهاية تداولاته أمس (الثلاثاء) أعلى مستوى له في 13 عاما وتحديدا منذ عام 2008، وأغلق عند مستوى 11393 نقطة، رغم أن التداولات بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 6.3 مليار ريال، تعد الأدنى منذ 3 أشهر، وسجل بنكان أعلى إغلاق في عام كامل (الفرنسي، ساب).وتزامن مع هذا الارتفاع، ظهور تقرير حديث عن رفع السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.8 مليار دولار خلال يونيو 2021، بارتفاع قدره 0.5 مليار دولار، مقارنة بمايو 2021، وهو أول ارتفاع منذ نوفمبر 2020.وتراجعت السعودية إلى المركز الـ15 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في يونيو 2021.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي إلى 103.7 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 81% من الإجمالي، و24.1 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 19%.