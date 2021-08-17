أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم (الثلاثاء)، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أغسطس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.358 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 2.508 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029.

وبلغت الشريحة الثانية 4.485 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 4.365 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa، التي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحلية لتتناسب مع أيام عمــل الســوق الدوليــة في مــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيد التسوية.