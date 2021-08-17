مع نمو سلوك التنظيف الذاتي نتيجة الجائحة، وارتفاع ساعات البقاء في المنزل، اجتهدت الشركات المعنية عبر إطلاق حلول ذكية وسريعة لتمكين الأفراد من الرعاية المنزلية والعيش في بيئة صحية داخلية. ومن بين المبادرين لإيجاد هذه الحلول شركة دايسون البريطانية التي أطلقت حديثاً في السعودية مكنستها الجديدة Dyson Omni-glide وهي أول مكنسة كهربائية من دايسون مصممة للتنظيف اليومي في منازل المدينة، حيث توفر المكنسة طريقة جديدة لتنظيف الأرضيات الصلبة ومناسبة للوصول إلى الزوايا الصعبة. وتأتي المكنسة برأس تنظيف يدعى Fluffy متعدد الاتجاهات يتحرك في جميع الاتجاهات بشكل سلس للوصول المساحات الضيقة.

رأس التنظيف Fluffy متعدد الحركة

تعد مكنسة Dyson Omni-glide أول مكنسة برأس تنظيف متعدد الاتجاهات من نوع Fluffy يطفو على أربع عجلات مثبتة بزاوية 360 درجة تتيح له التحرك بسهولة في جميع الاتجاهات والمساحات الضيقة. وهي أكثر مكانس الشركة قدرةً على المناورة بفضل تقنيتين أساسيتين هما: رأس المكنسة متعدد الاتجاهات وتنسيق المكنسة المسطّح. وصُمم ارتفاع العجلات وتركيبها لضمان الحد الأدنى من المقاومة سواء كانت تتحرك للأمام أو الخلف أو حتى الجانبين. وتتيح محامل الكُرات المغلفة أيضاً التغيير السلس للاتجاه وتقليل تراكم الأوساخ. وإلى جانب رأس التنظيف Fluffy، تأتي المكنسة بثلاثة رؤوس قابلة للتبديل تصلح للاستخدامات المختلفة.

التصميم

يمكن وصف التصميم بأنه أنيق جداً وحديث وتصنف على أنها فائقة النحافة وخفيفة الوزن، صُممت أيضاً بتنسيق مستوٍ مع محاذاة نظام الفصل والمحرك والمرشح والمقبض لتمكين المكنسة من الاستلقاء بشكل مستوٍ على الأرض وتنظيف المساحات الضيقة مثل الأماكن الموجودة تحت الأريكة أو بين الأثاث. يُعدّ هذا التنسيق الجديد نتيجةً للبحث المكثف الذي ضمّ 470 ساعة من التجارب ومشاركة 277 مستخدما في منازلهم في ستة بلدان.

قدرات عامة

فترة التنظيف: 20 دقيقة

سعة الحاوية: 0.05 جالون

النوع: لاسلكية

فترة شحن البطارية: 210 دقائق (3.5 ساعة)

قدرات الشفط: 99.7% من الجسيمات الصغيرة حتى 0.3 ميكرون

بطارية قابلة للإزالة بأداء ثابت وطاقة كبيرة

توفر البطارية ما يصل إلى 20 دقيقة من وقت التشغيل. وأصبح تبديل البطارية أمراً سهلاً بفضل بُنية النقر التي تُمكّن المالكين من إزالتها واستبدالها بضغطة زر واحدة.

وحدة الإرساء الجدارية:

تُمكّن المستخدمين من تثبيت الماكينة على قاعدة لإعادة الشحن كي تكون جاهزة للتنظيف في المرة التالية.

إفراغ سهل وسلس للحاوية:

تحتوي الحاوية المستوية والنحيفة على آلية طرد بمقبض دوار للتخلص من الغبار بحركة سلسة واحدة. ويمسح طوق من السيليكون القطعة الشبكية لطرد الغبار دون تلويث يديكم.

سهولة الصيانة:

لإزالة الغبار المتراكم، يمكنكم غسل الحاوية والمرشح ومقبض الفرشاة وأي أدوات أخرى لا تحتوي على المكونات الإلكترونية.

تتوفر مكنسة Dyson Omni-glide الكهربائية اللاسلكية الآن في المملكة العربية السعودية عبر الإنترنت على موقع sa.Dyson.com ومتاجر دايسون والمتاجر الشريكة بسعر 1899 ريالا سعوديا.