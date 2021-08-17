أكدت لـ«عكاظ» الوكيل المساعد لتطوير الأعمال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتورة أمل شقير، أن برنامج «نقاط المقاول» يتدخل بشكل مباشر في تصنيف المقاولين الذين يسعون إلى رفع تصنيفهم بشكل عالٍ يعكس قدرتهم المالية والتنفيذية، ويؤثر بشكل مباشر على تحسين ملف المقاولين لدى الوزارة.

وقالت خلال مشاركتها كمتحدثة في ورشة «تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة» التي أقيمت أمس (الاثنين) في المدينة المنورة: ستكون هناك آلية واضحة للمقاولين تقابلها نقاط موجبة في حال تنفيذ العمل بالشكل والوقت المطلوبين، وهناك نقاط سالبة عند عدم التزام المقاولين في هاتين النقطتين.

وأكدت الدكتورة أمل شقير أن الوزارة راعت خلال إعدادها هذا البرنامج مع برنامج البناء المستدام، الحقول التي سيتم التقييم عليها، ومنها مسألة مخلفات الإنشاء والتشوه البصري، والتي ستقلل فور إطلاقها من هذه العملية، وستعزز من التنافس بين المنشآت.