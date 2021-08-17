كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم مشغلي المدن الدكتور أحمد قطان، أن الوزارة ستبدأ خلال شهرين استخراج أول شهادة مهنية للعمالة، وستبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد 2022 المرحلة الأولى لاستخراج الرخص المهنية من خلال 16 مهنة يتفرع منها أكثر من 72 مهنة.

وستلزم الوزارة المنشأة المستهدفة باستخراج رخصة مهنية لعامل واحد على الأقل لتجديد الرخصة البلدية، بعد انتهاء مسودة اللائحة المقترحة لترخيص المهن والحرف بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد قطان أن الوزارة راعت في قرارها عدم إرباك السوق وإلزام المؤسسات المستهدفة أولاً بعامل واحد على الأقل، ثم 50% من العمالة مثلاً بالتدريج.

وأوضح قطان أثناء حديثه في ورشة تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة، والتي نظمتها الغرفة التجارية بالمدينة المنورة أمس (الاثنين) أن المملكة كان لديها أكبر ورشة تدريبية للعمالة في العالم سابقاً؛ وذلك لوجود عدد كبير جداً من العمالة الذين يأتون إليها للعمل دون وجود خبرات أو شهادات، وهي ما أثر سلباً على سير وجودة بعض الأعمال.

يذكر أن المهن التي ستبدأ الوزارة في اشتراط وجود رخصة مهنية للعاملين فيها هي: فني التكييف، وفني الإلكترونيات، وفني الساتلايت، والكهربائي، والسباك، والنجار، والحداد، والبنّاء، والدهان، ومنظف الأثاث، ومنظف خزانات المياه، وعامل مكافحة الحشرات والآفات، وعامل تقليم الأشجار، والميكانيكي، وفي ما يخص العناية الشخصية عاملات التزيين النسائي، والحلاقون.