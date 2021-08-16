تشارك stc في مشروع الكيبل البحري «أفريقيا 2» الذي سيتم إنزاله في أربعة مواقع في المملكة العربية السعودية وهي: جدة، ينبع، ضبا وحقل، وستضم محطات إنزال الكيبل البحري سلطنة عمان (صلالة وبركة) ودولة الإمارات العربية المتحدة (الفجيرة وأبو ظبي) ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت، حيث إن هذا الفرع سيمتد إلى جميع دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

وأعلن اتحاد 2africa، الذي يتألف من China Mobile International و Facebook و MTN GlobalConnect و Orange و stc و Telecom Egypt و Vodafone و WIOCC، عن إضافة فرع جديد لنظام الكيبل البحري 2africa والذي سيمتد في منطقة الخليج العربي. تمت تسمية فرع الخليج باسم 2africa Pearls.

وسيربط الفرع الجديد 2africa Pearls كلاً من جمهورية باكستان وجمهورية الهند بنظام الكيبل البحري الرئيسي2africa وينضم الفرع الجديد إلى الامتداد المعلن عنه أخيرًا لجزر الكناري وسيشيل وجزر القمر وأنغولا، كما يضم نقطة إنزال جديدة في جنوب شرق نيجيريا.

يعتبر 2africa أكبر مشروع للكابلات البحرية في العالم بطول 37 ألف كيلو متر وسيوفر خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية لكل الدول المشاركة في المشروع، كما أن المجتمعات التي تعتمد على الإنترنت للحصول على الخدمات من التعليم إلى الرعاية الصحية والأعمال التجارية ستحصل على فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال هذا الربط الدولي.

وتم اختيار شركة Alcatel Submarine Networks (ASN) لتنفيذ الفروع الجديدة، مما سيزيد عدد محطات إنزال الكيبل 2africa إلى 46 محطة منتشرة في 33 دولة، سيؤدي ذلك إلى تحسين الاتصال الدولي بدول الخليج. كما أن السعات ستكون متاحة لمقدمي الخدمة في مراكز البيانات المحايدة للشركات أو محطات هبوط الكابلات على أساس عادل ومنصف، مما يشجع ويدعم خدمات الإنترنت.

وحقق اتحاد 2Africa تقدمًا كبيرًا في التخطيط والإعداد لتنفيذ الكيبل، والذي من المتوقع أن يكتمل في أواخر عام 2023. كما بدأت شركة ASN في تصنيع وحدات الكابلات والأجهزة الرئيسية في مصانعها في كاليه وغرينتش للبداء في تركيبها في مطلع عام 2022.