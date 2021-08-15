أظهرت الهيئة السعودية للمهندسين في إحصاءاتها الشهرية حول الخدمات والعمليات الاستعلامية والإجرائية المتنوعة ما تم إنجازه من مستهدفات لشهر يوليو من العام الحالي، وذلك من خلال خدماتها الرّقمية التي تُقدمها للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين.وأوضح المتحدث باسم الهيئة المهندس صالح العمر أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحوّل رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًا، التي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرّقمية المُتكاملة إضافةً إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكلٍ أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.وبيّن أن عدد زوار بوابة الهيئة الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة تجاوز أكثر من 200 ألف زائر استفادوا من تلك الخدمات الإلكترونية، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية 3231 طلبًا تضمنت فتح، وتجديد مكتب هندسي، بينما تلقت الهيئة أكثر من 19 ألف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني.وأفاد بأن الهيئة أطلقت 7 برامج تدريبية مدعومة لأعضائها في عددٍ من التخصصات الهندسية والفنية استفاد منها أكثر من 800 متدرب، مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية في مبادرة (مهندس عن بُعد) و(مهندس واعد) و(بودكاست هندسة) حققت أكثر من 140 ألف مشاهدة، مبينًا أن الهيئة ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش نفّذت 85 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية للتأكّد من التزامها بتطبيق «نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية». وشملت الجولات 12 مدينة حول المملكة، كما بلغ عدد الخدمات التي قُدمت لأعضائها أكثر من 14 ألف خدمة عبر القنوات المختلفة تنوعت بين مختلف الخدمات، واستقبلت ما يزيد على 14 ألف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارات بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر يوليو الماضي.