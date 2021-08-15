صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس 27.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11351.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 275 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 103 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات عطاء، والمصافي، وتكافل الراجحي، وبحر العرب، ومبكو الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الكيميائية، والخدمات الأرضية، والحمادي، والمواساة، وذيب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و3.39%.فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكهرباء السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكهرباء السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعًا 149.59 نقطة ليقفل عند مستوى 24780.87 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 525 ألف سهم تقاسمتها 2107 صفقات.